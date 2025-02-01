Кабмин утвердил продление ограничений на экспорт бензина до конца февраля
Правительство России продлило временное ограничение на экспорт бензина для непроизводителей, оно будет действовать по 28 февраля 2025 г., сообщается на сайте кабмина.
По данным правительства, соответствующее постановление уже подписано, документ будет опубликован. В кабмине пояснили, что ограничение не будет распространяться на поставки, которые осуществляют непосредственные производители нефтепродуктов. Отмечается, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, а также противодействия серому экспорту автомобильного бензина.
С 1 марта 2024 г. правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Принятые меры были направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением правительства. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля. 14 августа правительство продлило ограничение на экспорт бензина до конца года.
Предыдущий временный запрет на экспорт бензина действовал до 31 января 2025 г., постановление об этом в ноябре прошлого года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.