Кабмин продлил временное ограничение на экспорт бензина до конца января

1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением правительства. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля. 14 августа правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г.