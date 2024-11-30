Кабмин продлил временное ограничение на экспорт бензина до конца января
Правительство России до 31 января продлило временное ограничение на экспорт бензина, решение принято в том числе с целью сохранения стабильности на внутреннем топливном рынке, сообщается на сайте кабмина.
Временный запрет на экспорт бензина, который должен был действовать до конца 2024 г, продлен по 31 января 2025 г., уточнили в правительстве. Постановление об этом 28 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ограничение, как пояснили в кабмине, не будет распространяться на осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов поставки.
«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина», – говорится в сообщении.
1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением правительства. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля. 14 августа правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г.