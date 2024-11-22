Новак: правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина

В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, а также увеличения нормативов продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Согласно заявлению правительства принятое решение было направлено на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами. В конце мая он был временно снят, а с августа его вновь возобновили.