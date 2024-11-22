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Новак: правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина

Ведомости

В России планируют досрочно отменить запрет на экспорт бензина из страны, завершаются приготовления всех необходимых документов для данной процедуры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «РИА Новости».

На вопрос, когда конкретно будет снят запрет, Новак отметил, что «это не важно, с 1 декабря или нет».

В конце осени Новак поручил Минэнерго рассмотреть возможность досрочного снятия запрета на экспорт бензина АИ-92, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев анонсировал внесение министерством в правительство этого предложения.

В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, а также увеличения нормативов продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Согласно заявлению правительства принятое решение было направлено на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами. В конце мая он был временно снят, а с августа его вновь возобновили.

22 октября «Ведомости» писали о начале снижения оптовых цен на бензин в России. Стоимость 1 т бензина АИ-92 в европейской части России по итогам торгов 22 октября опустилась до минимума за месяц и составила 59 356 руб. За три торговых сессии c 17 октября марка подешевела на 2%. С локального максимума в 62 487 руб./т, установленного на торгах 6 сентября, бензин АИ-92 подешевел на 5%. Биржевая стоимость АИ-95 также упала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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