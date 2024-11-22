Новак: правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина
В России планируют досрочно отменить запрет на экспорт бензина из страны, завершаются приготовления всех необходимых документов для данной процедуры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «РИА Новости».
На вопрос, когда конкретно будет снят запрет, Новак отметил, что «это не важно, с 1 декабря или нет».
В конце осени Новак поручил Минэнерго рассмотреть возможность досрочного снятия запрета на экспорт бензина АИ-92, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев анонсировал внесение министерством в правительство этого предложения.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, а также увеличения нормативов продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Согласно заявлению правительства принятое решение было направлено на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами. В конце мая он был временно снят, а с августа его вновь возобновили.
22 октября «Ведомости» писали о начале снижения оптовых цен на бензин в России. Стоимость 1 т бензина АИ-92 в европейской части России по итогам торгов 22 октября опустилась до минимума за месяц и составила 59 356 руб. За три торговых сессии c 17 октября марка подешевела на 2%. С локального максимума в 62 487 руб./т, установленного на торгах 6 сентября, бензин АИ-92 подешевел на 5%. Биржевая стоимость АИ-95 также упала.