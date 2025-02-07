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Лихачев: покупка Украиной российских реакторов у Болгарии является парадоксом

Ведомости

Планы Киева приобрести российские реакторы у Болгарии являются парадоксом. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Москве, передает корреспондент «Ведомостей».

«Я могу дословно процитировать выступление одного из украинских министров, который сказал, что покупка российских реакторов у болгар будет спасением для атомной энергетики Украины. Парадокс – это самое мягкое слово, которое можно в этой связи сказать», – заявил Лихачев.

По словам главы «Росатома», это «достаточно хорошая реклама российских технологий» при всех декларациях о переходе с этих технологий: «Не то что развитие, а спасением для украинской энергосистемы является покупка [российских] реакторов».

С предложением о покупке российских реакторов у Болгарии на Украине выступали неоднократно. 23 марта 2024 г. глава украинской атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин говорил, что Киев к лету рассчитывает заключить сделку с Болгарией на покупку двух ядерных реакторов, оснащенных оборудованием российской разработки.

В конце августа 2024 г. министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico уточнил, что Украина намерена приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства. Также украинские власти по-прежнему планируют расширение Хмельницкой АЭС. В ходе визита в Киев 4 февраля Гросси заявил, что МАГАТЭ предоставляет техническую поддержку и консультации по вопросам ядерной безопасности для реализации этого плана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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