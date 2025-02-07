Лихачев: покупка Украиной российских реакторов у Болгарии является парадоксом

В конце августа 2024 г. министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico уточнил, что Украина намерена приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства. Также украинские власти по-прежнему планируют расширение Хмельницкой АЭС. В ходе визита в Киев 4 февраля Гросси заявил, что МАГАТЭ предоставляет техническую поддержку и консультации по вопросам ядерной безопасности для реализации этого плана.