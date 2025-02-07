Лихачев: покупка Украиной российских реакторов у Болгарии является парадоксом
Планы Киева приобрести российские реакторы у Болгарии являются парадоксом. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Москве, передает корреспондент «Ведомостей».
«Я могу дословно процитировать выступление одного из украинских министров, который сказал, что покупка российских реакторов у болгар будет спасением для атомной энергетики Украины. Парадокс – это самое мягкое слово, которое можно в этой связи сказать», – заявил Лихачев.
По словам главы «Росатома», это «достаточно хорошая реклама российских технологий» при всех декларациях о переходе с этих технологий: «Не то что развитие, а спасением для украинской энергосистемы является покупка [российских] реакторов».
С предложением о покупке российских реакторов у Болгарии на Украине выступали неоднократно. 23 марта 2024 г. глава украинской атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин говорил, что Киев к лету рассчитывает заключить сделку с Болгарией на покупку двух ядерных реакторов, оснащенных оборудованием российской разработки.
В конце августа 2024 г. министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico уточнил, что Украина намерена приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства. Также украинские власти по-прежнему планируют расширение Хмельницкой АЭС. В ходе визита в Киев 4 февраля Гросси заявил, что МАГАТЭ предоставляет техническую поддержку и консультации по вопросам ядерной безопасности для реализации этого плана.