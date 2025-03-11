Группа «Аэрофлот» снизила перевозки пассажиров на 2,3% в феврале
Группа «Аэрофлот» снизила перевозки пассажиров до 3,6 млн в феврале – на 2,3% год к году, следует из операционных результатов компании за прошлый месяц.
В группе связывают снижение показателя с високосным годом в периоде сравнения и отсутствием в отчетном периоде дополнительного праздничного выходного дня. Отмечается, что пассажиропоток снизился на 82 800 пассажиров в годовом выражении, при этом среднедневные перевозки в феврале 2025 г. составили 127 700 пассажиров (+1,2%).
На внутренних линиях было перевезено 2,7 млн пассажиров – на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Это также обусловлено «эффектом календаризации», указано в сообщении группы. Перевозки на международных линиях увеличились до 903 400 пассажиров – на 1%.
Авиакомпанией «Аэрофлот» было перевезено 1,9 млн пассажиров (на 3,9% меньше год к году). При этом ее пассажирооборот вырос на 2,1%. В группе отметили, что динамика показателей «Аэрофлота» объясняется переводом рейсов на линии Москва – Санкт-Петербург в авиакомпанию «Россия» с июня прошлого года в рамках запуска программы «Шаттл». «Россия» увеличила перевозки пассажиров на 14,8% в феврале, в том числе на 21,2% на внутренних линиях.
В группе «Аэрофлот» подчеркнули, что выполненный пассажирооборот составил 10 млрд пассажирокилометров и его можно сопоставить с февралем 2024 г. Исторически высоким остается процент занятости пассажирских кресел – 89%. На внутренних линиях показатель равен 91%, на международных – 86,5%.
5 марта «Ведомости» писали, что чистая прибыль группы «Аэрофлот» по итогам 2024 г. составила 55 млрд руб. против убытка в 14 млрд руб. за 2023 г. Показатель вышел в плюс впервые с 2019 г. Выручка группы выросла за прошлый год на 40% до 856,8 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 18%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 5 п. п. до 27,7%.