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Группа «Аэрофлот» снизила перевозки пассажиров на 2,3% в феврале

Ведомости

Группа «Аэрофлот» снизила перевозки пассажиров до 3,6 млн в феврале – на 2,3% год к году, следует из операционных результатов компании за прошлый месяц.

В группе связывают снижение показателя с високосным годом в периоде сравнения и отсутствием в отчетном периоде дополнительного праздничного выходного дня. Отмечается, что пассажиропоток снизился на 82 800 пассажиров в годовом выражении, при этом среднедневные перевозки в феврале 2025 г. составили 127 700 пассажиров (+1,2%).

На внутренних линиях было перевезено 2,7 млн пассажиров – на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Это также обусловлено «эффектом календаризации», указано в сообщении группы. Перевозки на международных линиях увеличились до 903 400 пассажиров – на 1%.

Авиакомпанией «Аэрофлот» было перевезено 1,9 млн пассажиров (на 3,9% меньше год к году). При этом ее пассажирооборот вырос на 2,1%. В группе отметили, что динамика показателей «Аэрофлота» объясняется переводом рейсов на линии Москва – Санкт-Петербург в авиакомпанию «Россия» с июня прошлого года в рамках запуска программы «Шаттл». «Россия» увеличила перевозки пассажиров на 14,8% в феврале, в том числе на 21,2% на внутренних линиях.

В группе «Аэрофлот» подчеркнули, что выполненный пассажирооборот составил 10 млрд пассажирокилометров и его можно сопоставить с февралем 2024 г. Исторически высоким остается процент занятости пассажирских кресел – 89%. На внутренних линиях показатель равен 91%, на международных – 86,5%.

5 марта «Ведомости» писали, что чистая прибыль группы «Аэрофлот» по итогам 2024 г. составила 55 млрд руб. против убытка в 14 млрд руб. за 2023 г. Показатель вышел в плюс впервые с 2019 г. Выручка группы выросла за прошлый год на 40% до 856,8 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 18%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 5 п. п. до 27,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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