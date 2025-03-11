Группа «Аэрофлот» снизила перевозки пассажиров на 2,3% в феврале

Авиакомпанией «Аэрофлот» было перевезено 1,9 млн пассажиров (на 3,9% меньше год к году). При этом ее пассажирооборот вырос на 2,1%. В группе отметили, что динамика показателей «Аэрофлота» объясняется переводом рейсов на линии Москва – Санкт-Петербург в авиакомпанию «Россия» с июня прошлого года в рамках запуска программы «Шаттл». «Россия» увеличила перевозки пассажиров на 14,8% в феврале, в том числе на 21,2% на внутренних линиях.