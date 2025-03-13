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«Коммерсант»: S7 может покинуть «Домодедово»

Ведомости

Авиакомпания S7 может перейти из аэропорта «Домодедово» в «Шереметьево» или «Внуково». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников издания из отрасли.

S7 обеспечивал «Домодедово» примерно четверть всей выручки, и потенциальный уход перевозчика может означать риск финансовой стабильности аэропорта, считают эксперты издания.

Кроме того, «Домодедово» должно выплатить инвесторам и кредиторам около 15 млрд руб., что сопоставимо с выручкой за первое полугодие 2024 г, отмечает «Коммерсантъ».

В S7 не прокомментировали данную информацию. В «Домодедово» изданию ответили, что рассчитывают на «долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнерства» с перевозчиком. В «Шереметьево» и «Внуково» также воздержались от комментариев.

28 января Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск от Генпрокуратуры к 32 ответчикам – операционным компаниям группы аэропорта «Домодедово», а также к владеющим ею структурам и двум физическим лицам – Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.

Требовалось признать недействительными сделки, в результате которых «иностранные лица установили контроль над российским стратегическим активом с нарушением норм действующего законодательства», и взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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