«Коммерсант»: S7 может покинуть «Домодедово»

В S7 не прокомментировали данную информацию. В «Домодедово» изданию ответили, что рассчитывают на «долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнерства» с перевозчиком. В «Шереметьево» и «Внуково» также воздержались от комментариев.