«Коммерсант»: S7 может покинуть «Домодедово»
S7 обеспечивал «Домодедово» примерно четверть всей выручки, и потенциальный уход перевозчика может означать риск финансовой стабильности аэропорта, считают эксперты издания.
Кроме того, «Домодедово» должно выплатить инвесторам и кредиторам около 15 млрд руб., что сопоставимо с выручкой за первое полугодие 2024 г, отмечает «Коммерсантъ».
В S7 не прокомментировали данную информацию. В «Домодедово» изданию ответили, что рассчитывают на «долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнерства» с перевозчиком. В «Шереметьево» и «Внуково» также воздержались от комментариев.
28 января Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск от Генпрокуратуры к 32 ответчикам – операционным компаниям группы аэропорта «Домодедово», а также к владеющим ею структурам и двум физическим лицам – Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.
Требовалось признать недействительными сделки, в результате которых «иностранные лица установили контроль над российским стратегическим активом с нарушением норм действующего законодательства», и взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта.