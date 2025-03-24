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Патрушев: Россия увеличила производство минеральных удобрений на 7%

Ведомости

Производство минеральных удобрений в России в 2024 г. увеличилось на 7% и превысило 63 млн т. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании с представителями отрасли, его слова опубликовала пресс-служба правительства.

Патрушев подчеркнул, что текущая динамика позволяет говорить о высокой конкурентоспособности российской отрасли удобрений на мировом рынке.

«По объемам производства минеральных удобрений мы занимаем вторую строчку глобального рейтинга», – пояснил вице-премьер.

По информации правительства, в прогнозах на 2025 г. заложено дальнейшее планомерное увеличение производства. По словам Патрушева, ключевой приоритет – насыщение внутреннего рынка, поскольку доступность удобрений напрямую влияет на выполнение стратегических задач аграрного сектора.

Кроме того, в отрасли реализуется порядка 60 крупных инвестиционных проектов. Согласно прогнозам, к 2027 г. объем производства удобрений в России может превысить 70 млн тонн, а к 2030-му – достигнуть 80 млн тонн.

11 марта стало известно, что перевалка удобрений на балкерном терминале в Туапсе выросла в 1,6 раза. Так, терминал в январе–феврале 2025 г. обработал 393 300 т минеральных удобрений. А за аналогичный период прошлого года объем перевалки составлял 244 600 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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