Патрушев: Россия увеличила производство минеральных удобрений на 7%

11 марта стало известно, что перевалка удобрений на балкерном терминале в Туапсе выросла в 1,6 раза. Так, терминал в январе–феврале 2025 г. обработал 393 300 т минеральных удобрений. А за аналогичный период прошлого года объем перевалки составлял 244 600 т.