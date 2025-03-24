Патрушев: Россия увеличила производство минеральных удобрений на 7%
Производство минеральных удобрений в России в 2024 г. увеличилось на 7% и превысило 63 млн т. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании с представителями отрасли, его слова опубликовала пресс-служба правительства.
Патрушев подчеркнул, что текущая динамика позволяет говорить о высокой конкурентоспособности российской отрасли удобрений на мировом рынке.
«По объемам производства минеральных удобрений мы занимаем вторую строчку глобального рейтинга», – пояснил вице-премьер.
По информации правительства, в прогнозах на 2025 г. заложено дальнейшее планомерное увеличение производства. По словам Патрушева, ключевой приоритет – насыщение внутреннего рынка, поскольку доступность удобрений напрямую влияет на выполнение стратегических задач аграрного сектора.
Кроме того, в отрасли реализуется порядка 60 крупных инвестиционных проектов. Согласно прогнозам, к 2027 г. объем производства удобрений в России может превысить 70 млн тонн, а к 2030-му – достигнуть 80 млн тонн.
11 марта стало известно, что перевалка удобрений на балкерном терминале в Туапсе выросла в 1,6 раза. Так, терминал в январе–феврале 2025 г. обработал 393 300 т минеральных удобрений. А за аналогичный период прошлого года объем перевалки составлял 244 600 т.