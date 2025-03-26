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Ariston возобновит сотрудничество с менеджментом российского подразделения

Ведомости

Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони заявил, что Ariston возобновит сотрудничество с менеджментом российского подразделения. Его слова приводит MarketScreener. Ранее днем президент Владимир Путин отменил указ о временном управлении активами российской «дочки» Ariston.

Мерлони отметил, что компания приветствует решение российских властей, рассматривая его как признание многолетних инвестиций, приверженности сотрудникам и деятельности на местном рынке. Ariston Group планирует возобновить работу в России, соблюдая действующие санкции.

26 апреля 2024 г. 100% долей компании ООО «Аристон термо Русь» указом главы государства были переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

29 апреля стало известно, что в министерство иностранных дел Италии был вызван посол России в стране Алексей Парамонов. Причиной вызова стало желание получить разъяснения по поводу передачи активов «дочки» Ariston «Газпрому». В сообщении дипломатического представительства отмечалось, что Парамонов предоставил исчерпывающую информацию о законности и обоснованности решения о передаче компании. Было отмечено, что эти действия были предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и присоединившихся к ним иностранных государств.

«Газпром бытовые системы» является крупнейшим производителем бытового газового оборудования в России и представляет собой дочернюю компанию ПАО «Газпром». В то время как ООО «Аристон термо Русь», принадлежащее итальянской корпорации Ariston Holding N.V., специализируется на производстве отопительного оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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