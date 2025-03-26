Ariston возобновит сотрудничество с менеджментом российского подразделения
Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони заявил, что Ariston возобновит сотрудничество с менеджментом российского подразделения. Его слова приводит MarketScreener. Ранее днем президент Владимир Путин отменил указ о временном управлении активами российской «дочки» Ariston.
Мерлони отметил, что компания приветствует решение российских властей, рассматривая его как признание многолетних инвестиций, приверженности сотрудникам и деятельности на местном рынке. Ariston Group планирует возобновить работу в России, соблюдая действующие санкции.
26 апреля 2024 г. 100% долей компании ООО «Аристон термо Русь» указом главы государства были переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы».
29 апреля стало известно, что в министерство иностранных дел Италии был вызван посол России в стране Алексей Парамонов. Причиной вызова стало желание получить разъяснения по поводу передачи активов «дочки» Ariston «Газпрому». В сообщении дипломатического представительства отмечалось, что Парамонов предоставил исчерпывающую информацию о законности и обоснованности решения о передаче компании. Было отмечено, что эти действия были предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и присоединившихся к ним иностранных государств.
«Газпром бытовые системы» является крупнейшим производителем бытового газового оборудования в России и представляет собой дочернюю компанию ПАО «Газпром». В то время как ООО «Аристон термо Русь», принадлежащее итальянской корпорации Ariston Holding N.V., специализируется на производстве отопительного оборудования.