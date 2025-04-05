Премьер Тюрингии допустил возобновление поставок российского газа

1 января 2025 г. были остановлены поставки российского газа в Европу по единственному маршруту через Украину. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 г. заявил, что Москва никогда не отказывалась от импорта топлива в ЕС и выступала за деполитизацию экономики.