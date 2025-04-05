Премьер Тюрингии допустил возобновление поставок российского газа
Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия и член партии Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Фойгт допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию. Об этом он заявил Berliner Zeitung.
«Это возможно», – ответил Фойгт на соответствующий вопрос журналиста.
Главным условием возобновления поставок российского газа премьер назвал окончание конфликта на Украине, для чего, по его мнению, потребуются серьезные дипломатические усилия.
1 января 2025 г. были остановлены поставки российского газа в Европу по единственному маршруту через Украину. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 г. заявил, что Москва никогда не отказывалась от импорта топлива в ЕС и выступала за деполитизацию экономики.