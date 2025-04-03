Запасы газа в хранилищах Украины установили антирекорд

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отмечает, что минимально необходимый запас газа в ПХГ для поддержания работы газотранспортной системы Украины составляет 5 млрд куб. м. Для того чтобы хранилища «просто действовали» и позволяли отбирать газ, необходимо не менее 3 млрд куб. м, уточняет он. Если ориентироваться на объемы, которые Украина израсходовала этой зимой (около 7 млрд куб. м), для прохождения следующего отопительного сезона в хранилищах должно быть порядка 10-12 млрд куб. м, подсчитал эксперт.