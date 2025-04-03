Запасы газа в хранилищах Украины установили антирекорд

Запасы газа в хранилищах Украины установили антирекордНаполнить ПХГ к следующей зиме Киеву будет крайне сложно
Уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достиг абсолютного минимума за весь период наблюдений – 5,4 млрд куб. м. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба «Газпрома». По данным компании, такой объем газа находился в ПХГ 31 марта. Он включает также «буферный» газ – минимальный объем топлива, необходимый для поддержания хранилищ в работоспособном состоянии.
С начала отопительного сезона в начале ноября 2024 г. из украинских ПХГ было отобрано 7,3 млрд куб. м газа – на треть больше, чем закачано в летний сезон.
Показатель запасов к началу текущего отопительного сезона также был на историческом минимуме – 12,7 млрд куб. м. С начала осенне-зимнего периода 2024/25 гг. Украина уже использовала более 57% всех накопленных запасов.
Для сравнения: запасы газа в европейских ПХГ на 31 марта снизились до 34,3 млрд куб. м, следует из данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). Это треть от общего объема хранилищ и на 25,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.
Сильнее других к концу I квартала сократили запасы Германия, Нидерланды и Франция. Эти три страны входят в пятерку крупнейших в Европе по объему ПХГ. Если на начало сезона заполненность хранилищ в каждом из этих государств превышала 90%, то на 31 марта она упала до 29%, 21% и 25% соответственно.
«Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно», – говорится в сообщении «Газпрома».
Из-за боевых действий на Украине в 2022-2025 гг. страна потеряла изрядное число газовых и угольных тепловых электростанций (ТЭС), составлявших наряду с АЭС основу энергогенерации в этой стране. В июне 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский говорил, что 80% ТЭС уничтожены. Доля ТЭС в энергобалансе после российских ударов по энергоинфраструктуре упала до 5%, уточнял член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.
До приказа президента России Владимира Путина о приостановке ударов по энергообъектам на Украине (в середине марта 2025 г.) в зоне поражения также оказывалась и газовая инфраструктура – объекты на месторождениях и ПХГ. Например, 16 января Минобороны РФ сообщало о поражении инфраструктуры крупнейшего на Украине подземного хранилища – Бильче-Волицко-Угерского в городе Стрый Львовской области.
Издание «Forbes Украина» в конце января этого года сообщало, что «Нафтогаз» начал импорт газа из-за критического уровня запасов в ПХГ. В феврале о поставках газа на Украину транзитом через Словакию говорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в феврале отмечал, что до конца 2025 г. стране необходимо импортировать как минимум 1 млрд куб. м газа. Гендиректор украинского трейдера D.Trading Дмитрий Сахарук в конце марта говорил, что с апреля 2025 г. по апрель 2026 г. Украине может потребоваться импорт газа в объеме до 5 млрд куб. м. По данным «Forbes Украина», для прохождения следующего отопительного сезона «Нафтогаз» рассчитывает закупить 4,5 млрд куб. м газа.
Эксперт Финансового университета Игорь Юшков напоминает, что от объема общих запасов газа в ПХГ технологически зависит и объем возможного ежесуточного отбора: чем меньше газа остается в хранилищах, тем меньше топлива Украина может использовать в сутки.
Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отмечает, что минимально необходимый запас газа в ПХГ для поддержания работы газотранспортной системы Украины составляет 5 млрд куб. м. Для того чтобы хранилища «просто действовали» и позволяли отбирать газ, необходимо не менее 3 млрд куб. м, уточняет он. Если ориентироваться на объемы, которые Украина израсходовала этой зимой (около 7 млрд куб. м), для прохождения следующего отопительного сезона в хранилищах должно быть порядка 10-12 млрд куб. м, подсчитал эксперт.
Юшков напоминает, что после распада Советского Союза запасы газа в ПХГ Украины составляли порядка 40 млрд куб. м, затем они с каждым годом постепенно сокращались.
Громов и Юшков отмечают, что импортировать газ Киеву в 2025 г. будет сложнее, чем в прежние годы из-за отсутствия возможности отбирать часть объемов российского газа, который шел транзитом через Украину (поставки остановились с 1 января 2025 г. по истечении долгосрочного контракта. – «Ведомости»). Сейчас получать газ Украина может по трем маршрутам: западному – через Словакию и Венгрию, северному – через Польшу, и южному – по Трансбалканскому газопроводу, перечисляет Юшков. Но Громов напоминает, что сейчас политические отношения Украины со Словакией и Венгрией «находятся в серьезном кризисе».
Но даже если импортный газ и дойдет до Украины, отмечает Громов, может случиться так, что его негде будет хранить из-за частичного повреждения ПХГ. Юшков соглашается, что Киеву, возможно, придется договариваться с ЕС об использовании европейских хранилищ.