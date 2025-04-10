В России за I квартал закрылись 213 салонов китайских автомобилей
С начала года в России закрылись 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов. Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинга».
Из 274 закрывшихся автосалонов 213 пришлось на китайские шоурумы. Это больше, чем за весь 2023 г., в котором закрылось 187 салонов.
Лидерами по потерям дилеров стали марки Bestune (26 закрытий), Kaiyi (20) и DFM (16). Закрываются также салоны Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. Марки Exeed и JAC потеряли по 2% от количества салонов.
Стабильность для инвесторов показывают GAC и Haval. Суббренд Haval Pro развивается в России, и у марки за I квартал выросло количество салонов с 75 до 80. Свои позиции по количеству открытых шоурумов сохраняют марки Chery (206), Geely (199) и Changan (200).
Российские дилеры и импортеры в марте объявили масштабные распродажи китайских автомобилей. Они предлагали скидки до 1 млн руб., чтобы освободить склады от избыточных запасов. Период распродаж, по прогнозу экспертов, продлится до середины лета 2025 г. После этого, когда запасы распродадут, цены на новые поставки могут снова вырасти.