В России за I квартал закрылись 213 салонов китайских автомобилей

Российские дилеры и импортеры в марте объявили масштабные распродажи китайских автомобилей. Они предлагали скидки до 1 млн руб., чтобы освободить склады от избыточных запасов. Период распродаж, по прогнозу экспертов, продлится до середины лета 2025 г. После этого, когда запасы распродадут, цены на новые поставки могут снова вырасти.