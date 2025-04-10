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В России за I квартал закрылись 213 салонов китайских автомобилей

Ведомости

С начала года в России закрылись 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов. Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинга».

Из 274 закрывшихся автосалонов 213 пришлось на китайские шоурумы. Это больше, чем за весь 2023 г., в котором закрылось 187 салонов.

Лидерами по потерям дилеров стали марки Bestune (26 закрытий), Kaiyi (20) и DFM (16). Закрываются также салоны Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. Марки Exeed и JAC потеряли по 2% от количества салонов.

Стабильность для инвесторов показывают GAC и Haval. Суббренд Haval Pro развивается в России, и у марки за I квартал выросло количество салонов с 75 до 80. Свои позиции по количеству открытых шоурумов сохраняют марки Chery (206), Geely (199) и Changan (200).

Российские дилеры и импортеры в марте объявили масштабные распродажи китайских автомобилей. Они предлагали скидки до 1 млн руб., чтобы освободить склады от избыточных запасов. Период распродаж, по прогнозу экспертов, продлится до середины лета 2025 г. После этого, когда запасы распродадут, цены на новые поставки могут снова вырасти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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