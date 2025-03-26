Китайские машины в России распродают со скидкой до 1 млн рублей

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин отмечает, что продавцы вынуждены снижать цены из-за переполненных складов. По его словам, каждый непроданный автомобиль ежемесячно приносит убытки не менее 2,5%, а стандартная наценка составляет всего 5–6%. Таким образом, всего за два месяца хранения прибыль дилеров сводится к нулю.