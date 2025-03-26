Китайские машины в России распродают со скидкой до 1 млн рублей
Российские дилеры и импортеры объявили масштабные распродажи китайских автомобилей, предлагая скидки до 1 млн руб., чтобы освободить склады от избыточных запасов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
По информации издания, практически все китайские автопроизводители – Haval, Chery, Geely, Omoda и другие – снизили цены на свои модели. Размер скидок варьируется от 150 000 до 500 000 руб., а на отдельные автомобили достигает 1 млн руб.
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин отмечает, что продавцы вынуждены снижать цены из-за переполненных складов. По его словам, каждый непроданный автомобиль ежемесячно приносит убытки не менее 2,5%, а стандартная наценка составляет всего 5–6%. Таким образом, всего за два месяца хранения прибыль дилеров сводится к нулю.
Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение цен, стало укрепление рубля по отношению к юаню, считает гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Это позволило ряду брендов активнее реализовывать текущие запасы, жертвуя прибылью от будущих поставок.
По данным гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, основная часть акционных предложений распространяется на автомобили 2024 и 2023 гг. выпуска. Машины 2023 г. сейчас составляют около 5% от складских запасов, а самые значительные скидки предоставляются на менее ходовые модели.
Эксперты прогнозируют, что период распродаж продлится до середины лета 2025 г. После этого, когда запасы распродадут, цены на новые поставки могут снова вырасти.
8 марта стало известно, что массовое производство летающих автомобилей в Китае могут запустить в 2026 г. Их планирует создать производитель электрокаров XPeng Motors.