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Поставки легковых авто из Китая в РФ выросли почти на треть в 2024 году

Ведомости

По итогам прошлого года экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли на 30,5% и достигли рекордных $15,2 млрд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных главного таможенного управления КНР.

Подъем показателя до $1,6-1,8 млрд наблюдался в августе – сентябре. Но в декабре экспорт автомобилей из КНР в Россию снизился к ноябрю на 3,7% до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд.

В то же время в прошлом месяце поставки китайских грузовиков в РФ выросли в 1,9 раза м/м до $207,2 млн. Однако в целом за год экспорт этих транспортных средств снизился на 12,4% до $2,7 млрд.

Ввоз в Россию китайских запчастей за январь – декабрь вырос на 29,5%, составив $2,65 млрд. В декабре из КНР было поставлено автокомпонентов почти на $259,3 млн, что стало рекордным объемом по году.

В конце декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков писал, что на складах российских дилеров и импортеров наблюдается избыточное количество китайских автомобилей. По сведениям директора «Автостата» Сергея Целикова, эти запасы составляют от 200 000 до 250 000 единиц, что превышает показатели конца 2023 г., когда на складах находилось около 175 000 автомобилей. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, рост связан с тем, что китайские производители не учли влияния повышения ключевой ставки Центробанка на спрос. Сергей Удалов из «Автостата» также добавил, что многие автомобили поторопились ввезти в Россию в ожидании увеличения утилизационного сбора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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