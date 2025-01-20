Поставки легковых авто из Китая в РФ выросли почти на треть в 2024 году
Подъем показателя до $1,6-1,8 млрд наблюдался в августе – сентябре. Но в декабре экспорт автомобилей из КНР в Россию снизился к ноябрю на 3,7% до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд.
В то же время в прошлом месяце поставки китайских грузовиков в РФ выросли в 1,9 раза м/м до $207,2 млн. Однако в целом за год экспорт этих транспортных средств снизился на 12,4% до $2,7 млрд.
Ввоз в Россию китайских запчастей за январь – декабрь вырос на 29,5%, составив $2,65 млрд. В декабре из КНР было поставлено автокомпонентов почти на $259,3 млн, что стало рекордным объемом по году.
В конце декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков писал, что на складах российских дилеров и импортеров наблюдается избыточное количество китайских автомобилей. По сведениям директора «Автостата» Сергея Целикова, эти запасы составляют от 200 000 до 250 000 единиц, что превышает показатели конца 2023 г., когда на складах находилось около 175 000 автомобилей. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, рост связан с тем, что китайские производители не учли влияния повышения ключевой ставки Центробанка на спрос. Сергей Удалов из «Автостата» также добавил, что многие автомобили поторопились ввезти в Россию в ожидании увеличения утилизационного сбора.