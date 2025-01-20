Поставки легковых авто из Китая в РФ выросли почти на треть в 2024 году

В конце декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков писал, что на складах российских дилеров и импортеров наблюдается избыточное количество китайских автомобилей. По сведениям директора «Автостата» Сергея Целикова, эти запасы составляют от 200 000 до 250 000 единиц, что превышает показатели конца 2023 г., когда на складах находилось около 175 000 автомобилей. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, рост связан с тем, что китайские производители не учли влияния повышения ключевой ставки Центробанка на спрос. Сергей Удалов из «Автостата» также добавил, что многие автомобили поторопились ввезти в Россию в ожидании увеличения утилизационного сбора.