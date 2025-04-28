Сервис покупки билетов Tutu начал подготовку к IPO
В 2024 г. произошли значительные изменения в структуре собственности головного юрлица сервиса – АО «Диджитс». Ранее владельцами компании выступали основатели Дмитрий Храпов и Юрий Титов, но теперь единственным акционером стал ЗПИФ «МК Инвестиционные решения 2», управляемый УК «Мой Капитал».
По данным источников РБК, сделка по продаже бизнеса состоялась в конце 2024 г. Покупателем мог быть один из крупных российских банков или структуры, связанные с Альфа-банком. Однако в самом банке опровергли прямую покупку сервиса, заявив, что УК «Мой Капитал» больше не имеет отношения к его структурам. Представители Tutu.ru подтвердили, что основатели продолжают участвовать в работе компании, но не уточнили их текущий статус.
Tutu.ru был основан в 2003 г. выпускниками МГУ Храповым и Титовым. Изначально платформа предоставляла расписание электричек, но позже расширила функционал до продажи билетов на поезда, самолеты, бронирования отелей и туров. Сейчас сервис ежемесячно привлекает около 31 млн пользователей.