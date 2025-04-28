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Сервис покупки билетов Tutu начал подготовку к IPO

Ведомости

Сервис покупки авиа- и железнодорожных билетов Tutu.ru готовится к возможному IPO. Компания начала реструктуризацию бизнеса, однако детали и сроки размещения пока не раскрываются. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в компании.

В 2024 г. произошли значительные изменения в структуре собственности головного юрлица сервиса – АО «Диджитс». Ранее владельцами компании выступали основатели Дмитрий Храпов и Юрий Титов, но теперь единственным акционером стал ЗПИФ «МК Инвестиционные решения 2», управляемый УК «Мой Капитал».

По данным источников РБК, сделка по продаже бизнеса состоялась в конце 2024 г. Покупателем мог быть один из крупных российских банков или структуры, связанные с Альфа-банком. Однако в самом банке опровергли прямую покупку сервиса, заявив, что УК «Мой Капитал» больше не имеет отношения к его структурам. Представители Tutu.ru подтвердили, что основатели продолжают участвовать в работе компании, но не уточнили их текущий статус.

Tutu.ru был основан в 2003 г. выпускниками МГУ Храповым и Титовым. Изначально платформа предоставляла расписание электричек, но позже расширила функционал до продажи билетов на поезда, самолеты, бронирования отелей и туров. Сейчас сервис ежемесячно привлекает около 31 млн пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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