Сервис покупки билетов Tutu начал подготовку к IPO

По данным источников РБК, сделка по продаже бизнеса состоялась в конце 2024 г. Покупателем мог быть один из крупных российских банков или структуры, связанные с Альфа-банком. Однако в самом банке опровергли прямую покупку сервиса, заявив, что УК «Мой Капитал» больше не имеет отношения к его структурам. Представители Tutu.ru подтвердили, что основатели продолжают участвовать в работе компании, но не уточнили их текущий статус.