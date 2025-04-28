Мишустин призвал нарастить долю российских жизненно важных лекарств до 90%
Доля жизненно важных лекарств отечественного производства должна вырасти до 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе марафона общества «Знание».
Он также объявил о задаче увеличения доли российских медизделий до 40%.
По мнению Мишустина, чтобы обеспечить качественную медицинскую помощь, нужны собственные эффективные препараты. Главной задачей он обозначил «сделать доступнее для граждан передовые подходы к профилактике и лечению».
В ходе ежегодного выступления Мишустина с отчетом в Госдуме премьер-министр отметил, что сейчас две трети продаваемых в РФ лекарств являются отечественными.