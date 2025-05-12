С 12 мая на трассе М-11 «Нева» выросли тарифы
С 12 мая на трассе М-11 «Нева» на участке 15–58 км введены сезонные тарифы. Они коснутся владельцев легковых автомобилей, пользующихся дорогой для поездок на дачу по выходным. Об этом сообщила Северо-западная концессионная компания (СЗКК).
Теперь проезд по пятницам, субботам и воскресеньям стал дороже: от МКАД до Зеленограда – 800 руб. (вместо 750 руб.), до ЦКАДа – 1200 руб. (вместо 1100 руб.), до Солнечногорска – 1600 руб. (вместо 11400 руб.).
Повышенные тарифы будут действовать до 19 октября. В СЗКК пояснили, что это сделано «для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге». Отмечается, что цены для легковых автомобилей в будние дни (кроме пятницы) остались без изменений.
Для тех, кто совершает загородные поездки по выходным, предлагаются специальные абонементы с фиксированной стоимостью. Однако их можно приобрести только с использованием транспондера М11 Подмосковье.
7 мая «Ведомости» писали, что строительство автомобильных дорог по концессионным соглашениям – относительно свежий для России тренд, который активно набирает обороты. Новые скоростные высокотехнологичные трассы становятся продуктом, за который готовы регулярно платить все больше автомобилистов.