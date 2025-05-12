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С 12 мая на трассе М-11 «Нева» выросли тарифы

Ведомости

С 12 мая на трассе М-11 «Нева» на участке 15–58 км введены сезонные тарифы. Они коснутся владельцев легковых автомобилей, пользующихся дорогой для поездок на дачу по выходным. Об этом сообщила Северо-западная концессионная компания (СЗКК).

Теперь проезд по пятницам, субботам и воскресеньям стал дороже: от МКАД до Зеленограда – 800 руб. (вместо 750 руб.), до ЦКАДа – 1200 руб. (вместо 1100 руб.), до Солнечногорска – 1600 руб. (вместо 11400 руб.).

Повышенные тарифы будут действовать до 19 октября. В СЗКК пояснили, что это сделано «для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге». Отмечается, что цены для легковых автомобилей в будние дни (кроме пятницы) остались без изменений.

Для тех, кто совершает загородные поездки по выходным, предлагаются специальные абонементы с фиксированной стоимостью. Однако их можно приобрести только с использованием транспондера М11 Подмосковье.

7 мая «Ведомости» писали, что строительство автомобильных дорог по концессионным соглашениям – относительно свежий для России тренд, который активно набирает обороты. Новые скоростные высокотехнологичные трассы становятся продуктом, за который готовы регулярно платить все больше автомобилистов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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