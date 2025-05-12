С 12 мая на трассе М-11 «Нева» выросли тарифы

Повышенные тарифы будут действовать до 19 октября. В СЗКК пояснили, что это сделано «для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге». Отмечается, что цены для легковых автомобилей в будние дни (кроме пятницы) остались без изменений.