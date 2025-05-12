Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в апреле 2025 года вырос до 4,4 млн человек
Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в апреле 2025 г. вырос на 6,7% в сравнении год к году, до 4,4 млн человек, сообщила компания.
За четыре месяца 2025 г. самолеты группы «Аэрофлот» перевезли 16 млн пассажиров, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Из них 12 млн человек (прирост – 1,8%) – на внутренних линиях, 4 млн (+4,3%) – на международных. Всего за январь-апрель 2025 г. сам «Аэрофлот» перевез 8,7 млн пассажиров.
На динамику пассажиропотока оказал влияние перевод основной части рейсов на линии Москва – Санкт-Петербург в авиакомпанию «Россия» с июня 2024 года в рамках запуска программы «Шаттл». Перевозки авиакомпании «Россия» за четыре месяца 2025 года выросли на 17,2% год к году, в том числе на 24,3% на внутренних линиях.
5 мая «Аэрофлот» увеличил стоимость возврата и обмена билетов, купленных с 28 апреля 2025 г., на 20-25%. Эти изменения не коснулись бесплатных билетов для детей до двух лет без предоставления отдельного места.