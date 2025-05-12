Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в апреле 2025 года вырос до 4,4 млн человек

За четыре месяца 2025 г. самолеты группы «Аэрофлот» перевезли 16 млн пассажиров, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Из них 12 млн человек (прирост – 1,8%) – на внутренних линиях, 4 млн (+4,3%) – на международных. Всего за январь-апрель 2025 г. сам «Аэрофлот» перевез 8,7 млн пассажиров.