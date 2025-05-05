«Аэрофлот» увеличил стоимость возврата или обмена билетов

За возврат или обмен билета на рейсы по России пассажиры теперь должны заплатить 3500 руб. (вместо 2800 руб.), а на рейсы в другие государства – 55 евро (ранее – 46 евро), что выше прошлой стоимости на 25% и 20% соответственно. При этом изменения не коснулись бесплатных билетов для детей до двух лет без предоставления отдельного места.