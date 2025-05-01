Группа «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы между Красноярском и Анадырем
Группа «Аэрофлот» объявила о запуске новых регулярных рейсов между Красноярском и Анадырем. Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия» на самолетах Boeing 737 в двуклассных компоновках «бизнес» и «эконом».
Рейсы начнут выполняться со 2 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Красноярска запланирован по понедельникам и средам, а обратные рейсы из Анадыря будут осуществляться по вторникам и четвергам. Новые маршруты призваны улучшить транспортную доступность Чукотского автономного округа и всего дальневосточного региона.
По данным перевозчика, жители Чукотки смогут совершать перелеты из Анадыря с пересадкой в Красноярске, что откроет доступ к более чем 30 направлениям из сибирского хаба, включая внутренние и международные маршруты.
«За счет новых рейсов из Анадыря в Сибирь пассажиры смогут путешествовать в столицу с пересадкой в Красноярске в те дни, когда нет прямых рейсов в Москву», – пояснил авиаперевозчик.
30 апреля «Аэрофлот» опроверг информацию о планах запуска рейсов в Абхазию. Компания сообщила, что не планирует выполнять полеты в Сухум, несмотря на заявления Минтранса.