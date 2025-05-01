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Группа «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы между Красноярском и Анадырем

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Группа «Аэрофлот» объявила о запуске новых регулярных рейсов между Красноярском и Анадырем. Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия» на самолетах Boeing 737 в двуклассных компоновках «бизнес» и «эконом».

Рейсы начнут выполняться со 2 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Красноярска запланирован по понедельникам и средам, а обратные рейсы из Анадыря будут осуществляться по вторникам и четвергам. Новые маршруты призваны улучшить транспортную доступность Чукотского автономного округа и всего дальневосточного региона.

По данным перевозчика, жители Чукотки смогут совершать перелеты из Анадыря с пересадкой в Красноярске, что откроет доступ к более чем 30 направлениям из сибирского хаба, включая внутренние и международные маршруты.

«За счет новых рейсов из Анадыря в Сибирь пассажиры смогут путешествовать в столицу с пересадкой в Красноярске в те дни, когда нет прямых рейсов в Москву», – пояснил авиаперевозчик.

30 апреля «Аэрофлот» опроверг информацию о планах запуска рейсов в Абхазию. Компания сообщила, что не планирует выполнять полеты в Сухум, несмотря на заявления Минтранса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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