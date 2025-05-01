Группа «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы между Красноярском и Анадырем

Рейсы начнут выполняться со 2 июня с частотой два раза в неделю. Вылет из Красноярска запланирован по понедельникам и средам, а обратные рейсы из Анадыря будут осуществляться по вторникам и четвергам. Новые маршруты призваны улучшить транспортную доступность Чукотского автономного округа и всего дальневосточного региона.