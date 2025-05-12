СД «Займера» рекомендовал выплатить 9,13 рубля дивидендов на акцию за IV квартал

1 апреля «Займер» опубликовал отчетность, согласно которой чистая прибыль компании в IV квартале 2024 г. достигла 1,218 млрд руб. Это на 16% больше показателя за III квартал (1,05 млрд руб.) и на 42,9% превышает прибыль за аналогичный период 2023 г. (853 млн руб.).