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СД «Займера» рекомендовал выплатить 9,13 рубля дивидендов на акцию за IV квартал

Ведомости

Совет директоров финтех-платформы «Займер» на заседании рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2024 г. 913 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Размер выплаты составит 9,13 руб. на бумагу.

Решение будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое пройдет 17 июня 2025 г. «В случае одобрения акционерами список лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям, будет составляться по состоянию на 28 июня 2025 г.», – уточняется в сообщении.

1 апреля «Займер» опубликовал отчетность, согласно которой чистая прибыль компании в IV квартале 2024 г. достигла 1,218 млрд руб. Это на 16% больше показателя за III квартал (1,05 млрд руб.) и на 42,9% превышает прибыль за аналогичный период 2023 г. (853 млн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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