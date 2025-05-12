СД «Займера» рекомендовал выплатить 9,13 рубля дивидендов на акцию за IV квартал
Совет директоров финтех-платформы «Займер» на заседании рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2024 г. 913 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Размер выплаты составит 9,13 руб. на бумагу.
Решение будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое пройдет 17 июня 2025 г. «В случае одобрения акционерами список лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям, будет составляться по состоянию на 28 июня 2025 г.», – уточняется в сообщении.
1 апреля «Займер» опубликовал отчетность, согласно которой чистая прибыль компании в IV квартале 2024 г. достигла 1,218 млрд руб. Это на 16% больше показателя за III квартал (1,05 млрд руб.) и на 42,9% превышает прибыль за аналогичный период 2023 г. (853 млн руб.).