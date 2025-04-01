Чистая прибыль МФК «Займер» в IV квартале выросла до 1,218 млрд рублей
Чистая прибыль микрофинансовой компании (МФК) «Займер» в IV квартале 2024 г. достигла 1,218 млрд руб. Данные опубликованы в отчетности компании.
Это на 16% превышает показатель предыдущего квартала (1,05 млрд руб.) и на 42,9% больше прибыли за аналогичный период 2023 г. (853 млн руб.).
Процентные доходы выросли на 4,8% по сравнению с III кварталом и на 14,3% год к году, что объясняется увеличением объемов выдачи займов. Одновременно оценочные резервы сократились на 18,4% за квартал и на 11,8% за год за счет отбора наиболее надежных заемщиков.
Генеральный директор «Займера» Роман Макаров отметил, что компания продолжает трансформацию в мультипродуктовую, тестируя новые продукты и расширяя клиентскую базу. По его словам, в IV квартале возросли маркетинговые расходы, однако снижение оценочных резервов частично компенсировало затраты, что позитивно сказалось на чистой прибыли.
«Но мы оплачивали максимально подходящий нам трафик, и в результате этого оценочные резервы сократились, частично компенсируя затраты, а чистая прибыль заметно подросла», – пояснил Макаров.
По словам гендиректора, компания располагает достаточными средствами для выплаты дивидендов. Совет директоров объявит свою рекомендацию по размеру выплат в мае 2025 г.
20 марта стало известно, что «Займер» стал владельцем сервиса кредитования продавцов на маркетплейсах. Для этого он приобрел 51% уставного капитала микрокредитной компании (МКК) «Содействие XXI», владеющей онлайн-сервисом Seller Capital. Сумму сделки стороны не раскрывали.