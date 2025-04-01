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Чистая прибыль МФК «Займер» в IV квартале выросла до 1,218 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль микрофинансовой компании (МФК) «Займер» в IV квартале 2024 г. достигла 1,218 млрд руб. Данные опубликованы в отчетности компании.

Это на 16% превышает показатель предыдущего квартала (1,05 млрд руб.) и на 42,9% больше прибыли за аналогичный период 2023 г. (853 млн руб.).

Процентные доходы выросли на 4,8% по сравнению с III кварталом и на 14,3% год к году, что объясняется увеличением объемов выдачи займов. Одновременно оценочные резервы сократились на 18,4% за квартал и на 11,8% за год за счет отбора наиболее надежных заемщиков.

Генеральный директор «Займера» Роман Макаров отметил, что компания продолжает трансформацию в мультипродуктовую, тестируя новые продукты и расширяя клиентскую базу. По его словам, в IV квартале возросли маркетинговые расходы, однако снижение оценочных резервов частично компенсировало затраты, что позитивно сказалось на чистой прибыли.

«Но мы оплачивали максимально подходящий нам трафик, и в результате этого оценочные резервы сократились, частично компенсируя затраты, а чистая прибыль заметно подросла», – пояснил Макаров.

По словам гендиректора, компания располагает достаточными средствами для выплаты дивидендов. Совет директоров объявит свою рекомендацию по размеру выплат в мае 2025 г.

20 марта стало известно, что «Займер» стал владельцем сервиса кредитования продавцов на маркетплейсах. Для этого он приобрел 51% уставного капитала микрокредитной компании (МКК) «Содействие XXI», владеющей онлайн-сервисом Seller Capital. Сумму сделки стороны не раскрывали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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