Чистая прибыль МФК «Займер» в IV квартале выросла до 1,218 млрд рублей

Процентные доходы выросли на 4,8% по сравнению с III кварталом и на 14,3% год к году, что объясняется увеличением объемов выдачи займов. Одновременно оценочные резервы сократились на 18,4% за квартал и на 11,8% за год за счет отбора наиболее надежных заемщиков.