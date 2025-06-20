Глава «Газпром нефти» не ожидает переизбытка нефти на рынке из-за действий ОПЕК+

При этом рост добычи ОПЕК+ не будет способствовать росту цен на нефть, подчеркнул глава «Газпром нефти». Если цены на нефть долго будут оставаться на относительно низком уровне, ряд производителей будет вынужден снизить свою инвестиционную активность, отметил он. Это может привести к тому, что в отрасли будет меньше инвестиций, меньше новых проектов в сфере добычи и через несколько лет может привести к дефициту и росту цен, заключил топ-менеджер.