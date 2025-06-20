Глава «Газпром нефти» не ожидает переизбытка нефти на рынке из-за действий ОПЕК+
Увеличение объема добычи нефти странами-участницами соглашения ОПЕК+ в 2025 г. не приведет к существенному профициту сырья на мировом рынке. Об этом заявил журналистам на брифинге в ходе Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Он отметил, что текущее наращивание добычи странами ОПЕК+ происходит на фоне сезонного увеличения спроса. Поздней весной и летом на мировом рынке нефти традиционно наблюдается существенный рост спроса на нефтепродукты, он может увеличиваться больше чем на 2 млн барр./сутки, отметил глава «Газпром нефти».
«Таким образом, летом действия ОПЕК+ не вызовут значительного избытка на мировом рынке. Временный профицит нефти на мировом рынке в дальнейшем, если и возможен, то будет компенсироваться закупками для пополнения стратегических запасов нефти США, Китая и других стран», – отметил он.
Дюков напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа поставила задачу как можно скорее пополнить стратегические запасы нефти в стране, которые упали до примерно 400 млн барр., что соответствует менее чем 20 дням потребления. При этом мощности хранилищ в США превышают 700 млн барр. Китай объявил, что ускорит пополнение стратегических запасов топлива, запланированное на этот год, отметил глава «Газпром нефти». Дальнейшие решения по объемам нефтедобычи страны ОПЕК+ будут принимать с учетом сезонности, динамики спроса, добычи за пределами ОПЕК+, в том числе влияния событий на Ближнем Востоке, считает он.
При этом рост добычи ОПЕК+ не будет способствовать росту цен на нефть, подчеркнул глава «Газпром нефти». Если цены на нефть долго будут оставаться на относительно низком уровне, ряд производителей будет вынужден снизить свою инвестиционную активность, отметил он. Это может привести к тому, что в отрасли будет меньше инвестиций, меньше новых проектов в сфере добычи и через несколько лет может привести к дефициту и росту цен, заключил топ-менеджер.
Дюков добавил, что «Газпром нефть» наращивает инвестиции в добычу, сохраняя инвестиционную устойчивость в текущей конъюнктуре рынка.
Как писали «Ведомости», в начале апреля восемь стран ОПЕК+ договорились об ускорении планового увеличения добычи нефти. В мае добыча этих стран, согласно договоренностям, должна была вырасти на 411 000 барр./сутки к уровню апреля. Это на 279 000 барр./сутки больше, чем предполагалось ранее. Впоследствии страны ОПЕК+ приняли решения об увеличении добычи на 411 000 барр./сутки к уровню предыдущего месяц в июне и июле.