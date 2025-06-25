Минэкономразвития: оборот торговли на маркетплейсах увеличился втрое за два года

Оборот торговли в розницу на маркетплейсах превысил 4,8 трлн руб. в 2024 г., и эта сумма втрое больше, чем в 2022 г., когда значение показателя составило 1,56 трлн руб., сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников со ссылкой на данные Росстата на встрече с главами дипломатических представительств в национальном центре «Россия».