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Минэкономразвития: оборот торговли на маркетплейсах увеличился втрое за два года

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Оборот торговли в розницу на маркетплейсах превысил 4,8 трлн руб. в 2024 г., и эта сумма втрое больше, чем в 2022 г., когда значение показателя составило 1,56 трлн руб., сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников со ссылкой на данные Росстата на встрече с главами дипломатических представительств в национальном центре «Россия».

Министр также отметил рост доли продаж через интернет в общем обороте розничной торговли в 2024 г. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился с 11,3% до 15,2%.

«Действительно, цифровые платформы сегодня очень существенно ускоряют экономический рост, повышают производительность труда в экономике. Это позволяет также привлечь в экономику трудовые ресурсы, людей, которые не находят себя в традиционных трудовых отношениях», – подчеркнул Решетников.

Российские платформы, по его мнению, также могут выходить на международный рынок, помогая поддерживать рост электронной коммерции и обеспечивать развитие отношений с дружественными России странами и ее торговыми партнерами.

23 июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко максимально ускорить работу над правительственным законопроектом о маркетплейсах. Разработкой документа «О платформенной экономике в Российской Федерации» занимается Минэкономразвития с осени 2024 г. Законопроект призван отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки еды и др.), продавцами товаров и потребителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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