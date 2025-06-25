Минэкономразвития: оборот торговли на маркетплейсах увеличился втрое за два года
Оборот торговли в розницу на маркетплейсах превысил 4,8 трлн руб. в 2024 г., и эта сумма втрое больше, чем в 2022 г., когда значение показателя составило 1,56 трлн руб., сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников со ссылкой на данные Росстата на встрече с главами дипломатических представительств в национальном центре «Россия».
Министр также отметил рост доли продаж через интернет в общем обороте розничной торговли в 2024 г. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился с 11,3% до 15,2%.
«Действительно, цифровые платформы сегодня очень существенно ускоряют экономический рост, повышают производительность труда в экономике. Это позволяет также привлечь в экономику трудовые ресурсы, людей, которые не находят себя в традиционных трудовых отношениях», – подчеркнул Решетников.
Российские платформы, по его мнению, также могут выходить на международный рынок, помогая поддерживать рост электронной коммерции и обеспечивать развитие отношений с дружественными России странами и ее торговыми партнерами.
23 июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко максимально ускорить работу над правительственным законопроектом о маркетплейсах. Разработкой документа «О платформенной экономике в Российской Федерации» занимается Минэкономразвития с осени 2024 г. Законопроект призван отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки еды и др.), продавцами товаров и потребителями.