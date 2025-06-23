Мишустин поручил Григоренко ускорить работу над законом о маркетплейсах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко максимально ускорить работу над правительственным законопроектом о маркетплейсах, чтобы в ближайшее время рассмотреть его на заседании кабмина. Соответствующее поручение он дал на совещании с вице-премьерами.
Мишустин указал, что предстоит оперативно подготовить предложения по координации и стыковке информационных и иных инструментов поддержки продвижения бизнеса, включая финансовые и гарантийные возможности Корпорации развития малого и среднего предпринимательства и массивы данных по состоянию рынков. В частности, ими обладают маркетплейсы.
20 июня президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. Он отметил, что у страны есть успешные примеры электронных площадок и власти продолжат создавать условия, при которых российские платформы смогут развиваться и конкурировать с международными гигантами.
Законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации» разрабатывает Минэкономразвития с осени 2024 г. Документ еще не внесен в Госдуму. Он призван отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки еды и др.), продавцами товаров и потребителями.