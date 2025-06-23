Мишустин поручил Григоренко ускорить работу над законом о маркетплейсах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко максимально ускорить работу над правительственным законопроектом о маркетплейсах, чтобы в ближайшее время рассмотреть его на заседании кабмина. Соответствующее поручение он дал на совещании с вице-премьерами.