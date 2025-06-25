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«Севергрупп» продала бывший завод Bosch в Саратовской области

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«Севергрупп» продала завод по производству электроинструментов в Саратовской области ООО «Энгельс Электроинструменты», который раньше принадлежал немецкой компании Bosch, сообщили в РБК.

По данным РБК, покупателем выступило ООО «Интернет проекты».

В инвестиционном фонде Softline Venture Partners РБК подтвердили покупку завода, указав, что сделка была совершена «в интересах третьих лиц». Издание со ссылкой на источники в IT-компаниях заявило, что сделка прошла в интересах структур группы Softline. Однако «ПАО "Софтлайн"» опровергли предположение.

25 апреля «Севергрупп» объявила о продаже бывшего завода Bosch – «Энгельс электроинструменты», производящий товары под брендом «Метеор тех».

Bosch приостановил свою деятельность в марте 2022 г. Тогда в компании объяснили это тем, что ее продукция могла применяться в «негражданских» целях, что противоречит установленной политике. В апреле 2023 г. бизнес приобрел холдинг S8 Capital, принадлежащий Армену Саркисяну. После завершения сделки на заводах был проведен ребрендинг.

Осенью 2024 г. S8 Capital перепродал бизнес Bosch компании «Севергрупп». Холдинг миллиардера Алексея Мордашова получил полный контроль над заводами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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