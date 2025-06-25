«Севергрупп» продала бывший завод Bosch в Саратовской области
По данным РБК, покупателем выступило ООО «Интернет проекты».
В инвестиционном фонде Softline Venture Partners РБК подтвердили покупку завода, указав, что сделка была совершена «в интересах третьих лиц». Издание со ссылкой на источники в IT-компаниях заявило, что сделка прошла в интересах структур группы Softline. Однако «ПАО "Софтлайн"» опровергли предположение.
25 апреля «Севергрупп» объявила о продаже бывшего завода Bosch – «Энгельс электроинструменты», производящий товары под брендом «Метеор тех».
Bosch приостановил свою деятельность в марте 2022 г. Тогда в компании объяснили это тем, что ее продукция могла применяться в «негражданских» целях, что противоречит установленной политике. В апреле 2023 г. бизнес приобрел холдинг S8 Capital, принадлежащий Армену Саркисяну. После завершения сделки на заводах был проведен ребрендинг.
Осенью 2024 г. S8 Capital перепродал бизнес Bosch компании «Севергрупп». Холдинг миллиардера Алексея Мордашова получил полный контроль над заводами.