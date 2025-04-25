«Севергрупп» объявила о продаже бывшего завода Bosch

В марте 2022 г. Bosch приостановила свою деятельность на заводах. В компании объяснили это тем, что ее продукция могла применяться в «негражданских» целях, что противоречит установленной политике. В апреле 2023 г. бизнес приобрел холдинг S8 Capital, принадлежащий Армену Саркисяну. После завершения сделки на заводах был проведен ребрендинг.