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«Севергрупп» объявила о продаже бывшего завода Bosch

Ведомости

Компания «Севергрупп» объявила о продаже бывшего завода Bosch, расположенного в Саратовской области, – «Энгельс электроинструменты», который производит товары под брендом «Метеор тех». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В марте 2022 г. Bosch приостановила свою деятельность на заводах. В компании объяснили это тем, что ее продукция могла применяться в «негражданских» целях, что противоречит установленной политике. В апреле 2023 г. бизнес приобрел холдинг S8 Capital, принадлежащий Армену Саркисяну. После завершения сделки на заводах был проведен ребрендинг.

Осенью 2024 г. S8 Capital перепродал бизнес Bosch компании «Севергрупп». Холдинг миллиардера Алексея Мордашова получил полный контроль над заводами.

Мордашов – владелец и председатель совета директоров «Северстали». Российский Forbes в 2024 г. оценил его состояние в $25,5 млрд, поставив бизнесмена на четвертое место среди богатейших людей России. Среди его активов также ритейлер «Лента» и принадлежащий ей онлайн-магазин продуктов «Утконос», золотодобывающая компания Nordgold, производитель оборудования «Силовые машины» и др.

В 2024 г. «Севергрупп» приобрела компанию «Кордиант» – производителя шин и автокомпонентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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