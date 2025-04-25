«Севергрупп» объявила о продаже бывшего завода Bosch
В марте 2022 г. Bosch приостановила свою деятельность на заводах. В компании объяснили это тем, что ее продукция могла применяться в «негражданских» целях, что противоречит установленной политике. В апреле 2023 г. бизнес приобрел холдинг S8 Capital, принадлежащий Армену Саркисяну. После завершения сделки на заводах был проведен ребрендинг.
Осенью 2024 г. S8 Capital перепродал бизнес Bosch компании «Севергрупп». Холдинг миллиардера Алексея Мордашова получил полный контроль над заводами.
Мордашов – владелец и председатель совета директоров «Северстали». Российский Forbes в 2024 г. оценил его состояние в $25,5 млрд, поставив бизнесмена на четвертое место среди богатейших людей России. Среди его активов также ритейлер «Лента» и принадлежащий ей онлайн-магазин продуктов «Утконос», золотодобывающая компания Nordgold, производитель оборудования «Силовые машины» и др.