«Севергрупп» Мордашова купила шинный холдинг «Кордиант»Аналитики оценивают сделку в 20-25 млрд рублей
«Севергрупп», объединяющая активы бизнесмена Алексея Мордашова, приобрела компанию «Кордиант» – производителя шин и автокомпонентов. Об этом 2 октября сообщила «Севергрупп».
Кто выступил продавцом, в релизе не указано, но до сделки «Кордиант» принадлежал S8 Capital Армена Саркисяна. Условия сделки стороны не раскрывают.
В перечень активов «Кордианта» входят производства шинного кластера в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске. Они выпускают продукцию под марками Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved в сегменте легковых шин, Cordiant Professional и Tyrex – в сегменте грузовых. Общая мощность этих заводов – 15 млн шин в год, которой они должны достичь, согласно планам компании, в 2026 г. В холдинг также входят заводы по производству свечей зажигания Meteor Auto, отопительной техники Meteor Thermo и Meteor Tech. Право собственности на активы «Кордианта» перешло к «Севергрупп» 1 октября 2024 г., предварительно было получено одобрение со стороны ФАС, следует из сообщения компании.
Приоритетами в управлении новыми активами Мордашов, занимающий пост гендиректора «Севергрупп», назвал расширение продуктовой линейки шин и автокомпонентов с фокусом на высокий уровень качества продукции, а также инвестиции в НИОКР. Его слова приводятся в сообщении компании.
«Активы “Кордианта” обладают синергетическим эффектом, уже налаженными логистическими цепочками поставок и базой локализованных компонентов, компетентным персоналом высокого класса. Это успешно работающий бизнес, не требующий отладки процессов с нуля», – подчеркивается в релизе.
Мордашов – владелец и председатель совета директоров «Северстали». Российский Forbes в 2024 г. оценил его состояние в $25,5 млрд, поставив бизнесмена на четвертое место среди богатейших людей России. Среди его активов также ритейлер «Лента» и принадлежащий ей онлайн-магазин продуктов «Утконос», золотодобывающая компания Nordgold, производитель оборудования «Силовые машины» и др.
Компания «Кордиант», основанная как «Сибур Русские шины» в 2002 г., за свою историю сменила нескольких собственников. Нефтехимический холдинг в 2011 г. продал свою долю менеджменту компании, после чего она была переименована в «Кордиант». В 2023 г. 100% акций компании перешли в собственность группы S8 Capital. На предприятиях холдинга работает около 8000 человек.
«Севергрупп» может быть интересен перспективный рынок шин и автомобильных товаров, полагает ведущий эксперт «Финам менеджмента» Дмитрий Баранов. Решающую роль в принятии решения о продаже могли сыграть привлекательные условия сделки, допускает эксперт.
Ситуация с «Кордиантом» схожа с покупкой «Ленты» – таким образом холдинг продолжает наращивать активы, полагают аналитики сервиса «Газпромбанк инвестиции». По их оценкам, компания с учетом долга могла быть приобретена за 20–25 млрд руб.
Это не первая инвестиция «Севергрупп» в бизнес, связанный с производством автотоваров. В сентябре компания приобрела почти 20% платформы по торговле автозапчастями для автомобилей иностранных брендов «Автостэлс», писал «Коммерсантъ». Тогда представитель компании Мордашова говорил, что сделка соответствует стратегии компании по приобретению миноритарных долей и участию в дальнейшем комплексном развитии этого сегмента.
Есть вероятность, что «Кордиант» будет способствовать расширению сбыта продукции «Севергрупп», включая металлопродукцию, продолжает Баранов. Не исключено, что за сделкой стоят интересы иностранных компаний, которые в будущем могут взять на себя управление «Кордиантом», допускает эксперт. Кроме того, новый владелец может инициировать модернизацию активов и выход на новые рынки, стремясь укрепить позиции в конкурентной среде и увеличить доход, считает он.
Главный инвестиционный консультант ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев отмечает, что эта сделка выводит «Севергрупп» на рынок автозапчастей объемом в $30 млрд, где доля шин является доминирующей и составляет 11%. За последние пять лет общий рынок автозапчастей вырос на 36% в долларом выражении и продолжает расти, утверждает он. Основные причины роста – старение автопарка, для которого требуется все больше запчастей, объясняет эксперт.
«Ведомости» направили дополнительные вопросы в S8 Capital, «Кордиант» и «Севергрупп».