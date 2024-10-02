«Севергрупп» Мордашова купила шинный холдинг «Кордиант»

В перечень активов «Кордианта» входят производства шинного кластера в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске. Они выпускают продукцию под марками Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved в сегменте легковых шин, Cordiant Professional и Tyrex – в сегменте грузовых. Общая мощность этих заводов – 15 млн шин в год, которой они должны достичь, согласно планам компании, в 2026 г. В холдинг также входят заводы по производству свечей зажигания Meteor Auto, отопительной техники Meteor Thermo и Meteor Tech. Право собственности на активы «Кордианта» перешло к «Севергрупп» 1 октября 2024 г., предварительно было получено одобрение со стороны ФАС, следует из сообщения компании.