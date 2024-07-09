Богатейшие бизнесмены России получили $11 млрд дивидендов
Объем дивидендов, полученных 12 богатейшими бизнесменами России за 2023 г. и I квартал 2024 г., достиг $11,3 млрд, или 996,3 млрд руб. по официальному курсу ЦБ на 9 июля. Это следует из расчетов Bloomberg на основе отчетности отечественных компаний.
Самые большие выплаты получил ключевой акционер и бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов — 186 млрд руб. (сумма по курсу на дату расчетов Bloomberg). Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но до сих пор не попал в списки США и Евросоюза. На втором месте — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (148 млрд руб.), попавший под ограничения США, Великобритании и ЕС.
За ним в рейтинге следует глава и крупнейший акционер «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин, получивший дивиденды в размере 121 млрд руб. Лисин находится только под санкциями Австралии. Топ-5 закрывают основной владелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (107 млрд руб.) и крупнейший акционер группы USM (входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон») с дивидендным доходом в 87 млрд руб.
Среди 12 лидеров по объему полученных выплат также оказались акционер «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (79 млрд руб.), акционер «Лукойла» Леонид Федун (77 млрд руб.), семья владельца «Фосгаро» Андрея Гурьева (54 млрд руб.), семья акционера USM Андрея Скоча (53 млрд руб.), владелец «Норникеля» Владимир Потанин (52 млрд руб.), владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников (25 млрд руб.). В списке также значится Татьяна Литвиненко, которой в 2022 г. передал почти всю свою долю в «Фосагро» ее муж, ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко, — ее доход составил 23 млрд руб.
В конце апреля акционеры «Лукойла» решили выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 498 руб. на акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (447 руб.) размер итоговых дивидендов за год должен был составить 945 руб. Дата отсечки — 7 мая.
В июне акционеры «Северстали» утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию и по итогам I квартала 2024 г. на уровне 38,3 руб. на акцию. Дата отсечки — 18 июня.
В мае акционеры НЛМК решили выплатить дивиденды по результатам 2023 г. в размере 25,43 руб. на акцию с датой отсечки 27 мая.
В марте «Новатэк» утвердил финальные дивиденды в размере 44,09 руб. за 2023 г. Вместе с промежуточными выплата за полгода суммарные дивиденды за год составили 78,59 руб. Дата отсечки — 26 марта.