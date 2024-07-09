Богатейшие бизнесмены России получили $11 млрд дивидендов

Самые большие выплаты получил ключевой акционер и бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов — 186 млрд руб. (сумма по курсу на дату расчетов Bloomberg). Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но до сих пор не попал в списки США и Евросоюза. На втором месте — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (148 млрд руб.), попавший под ограничения США, Великобритании и ЕС.