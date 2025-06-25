Старовойт утвердил создание рабочей группы по внедрению беспилотного транспорта
Глава Минтранса РФ Роман Старовойт подписал распоряжение о том, чтобы создать рабочую группу по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования, сообщила пресс-служба ведомства.
Работа будет координироваться директором департамента цифрового развития Минтранса Артемом Юренковым. В группу также вошли представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, МВД, правительства Москвы, ПАО «КАМАЗ», ООО «Автотех», ООО «Яндекс», АО «Национальный перевозчик», Научный центр Минтранса России, ФГУП «НАМИ», Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Московский метрополитен, Центр организации дорожного движения.
Старовойт отметил, что принятие федерального закона о ВАТС, разработка которого ведется сейчас ведомством, в 2027 г. позволит уже в 2028 г. вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования. Рабочая группа будет формировать нормативное регулирование, создавать сертификационные центры, стандарты и инфраструктуру, чтобы этот процесс прошел успешно.
19 июня замминистра транспорта России Андрей Никитин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что беспилотные такси смогут появиться на городских дорогах не раньше, чем после 2030 г. Тогда он отмечал необходимость сформировать все «технические и организационные» аспекты, чтобы обеспечить безопасность движения такого транспорта.