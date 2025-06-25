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Старовойт утвердил создание рабочей группы по внедрению беспилотного транспорта

Ведомости

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт подписал распоряжение о том, чтобы создать рабочую группу по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования, сообщила пресс-служба ведомства.

Работа будет координироваться директором департамента цифрового развития Минтранса Артемом Юренковым. В группу также вошли представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, МВД, правительства Москвы, ПАО «КАМАЗ», ООО «Автотех», ООО «Яндекс», АО «Национальный перевозчик», Научный центр Минтранса России, ФГУП «НАМИ», Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Московский метрополитен, Центр организации дорожного движения.

Старовойт отметил, что принятие федерального закона о ВАТС, разработка которого ведется сейчас ведомством, в 2027 г. позволит уже в 2028 г. вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования. Рабочая группа будет формировать нормативное регулирование, создавать сертификационные центры, стандарты и инфраструктуру, чтобы этот процесс прошел успешно.

19 июня замминистра транспорта России Андрей Никитин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что беспилотные такси смогут появиться на городских дорогах не раньше, чем после 2030 г. Тогда он отмечал необходимость сформировать все «технические и организационные» аспекты, чтобы обеспечить безопасность движения такого транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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