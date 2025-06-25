Старовойт утвердил создание рабочей группы по внедрению беспилотного транспорта

Старовойт отметил, что принятие федерального закона о ВАТС, разработка которого ведется сейчас ведомством, в 2027 г. позволит уже в 2028 г. вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования. Рабочая группа будет формировать нормативное регулирование, создавать сертификационные центры, стандарты и инфраструктуру, чтобы этот процесс прошел успешно.