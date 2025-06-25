Wildberries начал продажи рецептурных ветпрепаратов с сетью «Бетховен»
Wildberries запустил продажи рецептурных ветеринарных препаратов через сервис Click&Collect: оформить заказ можно онлайн, а забрать – в офлайн-магазинах сети «Бетховен» после предъявления рецепта от ветеринара, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Услуга доступна в Москве.
Click&Collect (англ. – «кликни и забери») – схема, при которой товар заказывается онлайн, но оплачивается и забирается в офлайн-точке. В рамках проекта Wildberries выступает витриной. Пользователь при оформлении заказа выбирает точку выдачи – один из магазинов сети «Бетховен». Сотрудники «Бетховена» собирают его в течение 10 минут после поступления заказа и хранят до трех дней. Оплата производится на кассе после проверки товара.
На плафторме появилась отдельная подкатегория рецептурных ветпрепаратов. В будущем компания планирует масштабировать проект и подключать других игроков рынка.
Развитие онлайн-продаж зоотоваров усиливает конкуренцию с традиционной зоорозницей. Как писал «Коммерсантъ» 21 апреля 2025 г., в I квартале продажи в офлайн-магазинах снизились на 6% год к году, тогда как на Wildberries они выросли на 36%. В Ozon в январе – марте оборот зоотоваров вырос в полтора раза год к году. В мае 2025 г. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКОРТ) обращалась в правительство с просьбой ограничить возможности маркетплейсов за свой счет устанавливать скидки на товары в 30–50%, писали «Известия». Если ситуация не изменится, то это приведет к закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла, торговых центров, гипермаркетов, говорили в АКОРТ.