Wildberries начал продажи рецептурных ветпрепаратов с сетью «Бетховен»

Развитие онлайн-продаж зоотоваров усиливает конкуренцию с традиционной зоорозницей. Как писал «Коммерсантъ» 21 апреля 2025 г., в I квартале продажи в офлайн-магазинах снизились на 6% год к году, тогда как на Wildberries они выросли на 36%. В Ozon в январе – марте оборот зоотоваров вырос в полтора раза год к году. В мае 2025 г. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКОРТ) обращалась в правительство с просьбой ограничить возможности маркетплейсов за свой счет устанавливать скидки на товары в 30–50%, писали «Известия». Если ситуация не изменится, то это приведет к закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла, торговых центров, гипермаркетов, говорили в АКОРТ.