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Wildberries начал продажи рецептурных ветпрепаратов с сетью «Бетховен»

Ведомости

Wildberries запустил продажи рецептурных ветеринарных препаратов через сервис Click&Collect: оформить заказ можно онлайн, а забрать – в офлайн-магазинах сети «Бетховен» после предъявления рецепта от ветеринара, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Услуга доступна в Москве.

Click&Collect (англ. – «кликни и забери») – схема, при которой товар заказывается онлайн, но оплачивается и забирается в офлайн-точке. В рамках проекта Wildberries выступает витриной. Пользователь при оформлении заказа выбирает точку выдачи – один из магазинов сети «Бетховен». Сотрудники «Бетховена» собирают его в течение 10 минут после поступления заказа и хранят до трех дней. Оплата производится на кассе после проверки товара.

На плафторме появилась отдельная подкатегория рецептурных ветпрепаратов. В будущем компания планирует масштабировать проект и подключать других игроков рынка.

Развитие онлайн-продаж зоотоваров усиливает конкуренцию с традиционной зоорозницей. Как писал «Коммерсантъ» 21 апреля 2025 г., в I квартале продажи в офлайн-магазинах снизились на 6% год к году, тогда как на Wildberries они выросли на 36%. В Ozon в январе – марте оборот зоотоваров вырос в полтора раза год к году. В мае 2025 г. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКОРТ) обращалась в правительство с просьбой ограничить возможности маркетплейсов за свой счет устанавливать скидки на товары в 30–50%, писали «Известия». Если ситуация не изменится, то это приведет к закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла, торговых центров, гипермаркетов, говорили в АКОРТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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