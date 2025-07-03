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Покупатель ТЦ «Мега» назвал дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

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Право владельца ритейлера IKEA Ingka Group на обратный выкуп принадлежавших ей торговых центров «Мега» с магазинами IKEA истекает в сентябре 2025 г. Об этом рассказал РБК заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

«Если спросите мое мнение – они вряд ли этой возможностью воспользуются. Мне кажется, ситуация такая, что они возвращаться сегодня не будут», – отметил Хачатуров.

По его словам, приобретение ТЦ «Мега» в Газпромбанке рассматривали как долгосрочную инвестицию с намерением развивать этот актив. Хачатуров обратил внимание, что обычная сделка идет полтора года, а эта транзакция завершилась за шесть месяцев.

В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В июне того же года сообщалось, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex и «Лузалес».

В ноябре 2024 г. Ingka Group продала последний актив в России – склад в подмосковном Есипово. Эта недвижимость ранее не вошла в сделку с Газпромбанком, который выкупил все торговые центры «Мега».

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