Покупатель ТЦ «Мега» назвал дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В июне того же года сообщалось, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex и «Лузалес».