Покупатель ТЦ «Мега» назвал дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу
Право владельца ритейлера IKEA Ingka Group на обратный выкуп принадлежавших ей торговых центров «Мега» с магазинами IKEA истекает в сентябре 2025 г. Об этом рассказал РБК заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.
«Если спросите мое мнение – они вряд ли этой возможностью воспользуются. Мне кажется, ситуация такая, что они возвращаться сегодня не будут», – отметил Хачатуров.
По его словам, приобретение ТЦ «Мега» в Газпромбанке рассматривали как долгосрочную инвестицию с намерением развивать этот актив. Хачатуров обратил внимание, что обычная сделка идет полтора года, а эта транзакция завершилась за шесть месяцев.
В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В июне того же года сообщалось, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex и «Лузалес».
В ноябре 2024 г. Ingka Group продала последний актив в России – склад в подмосковном Есипово. Эта недвижимость ранее не вошла в сделку с Газпромбанком, который выкупил все торговые центры «Мега».