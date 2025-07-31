МСП и самозанятые получили возможность брать кредитные каникулы раз в пять лет

Они могут попросить каникулы у кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), а также госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом для осуществления нового права не нужно предоставлять сведения об ухудшении финансового положения. Не требуется также проведения особых мер поддержки отдельных отраслей экономики. Начисление процентов во время кредитных каникул происходит на условиях, предусмотренных в договоре займа.