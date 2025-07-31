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МСП и самозанятые получили возможность брать кредитные каникулы раз в пять лет

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам брать кредитные каникулы не чаще одного раза в течение пяти лет. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Они могут попросить каникулы у кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), а также госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом для осуществления нового права не нужно предоставлять сведения об ухудшении финансового положения. Не требуется также проведения особых мер поддержки отдельных отраслей экономики. Начисление процентов во время кредитных каникул происходит на условиях, предусмотренных в договоре займа.

Среди исключений в документе прописаны договоры кредита, заключенные с несколькими заемщиками или кредиторами, а также займы, выданные МФО, выступающими в качестве субъектов МСП, некоммерческих или государственных МФО. Кроме того, льготный период будет недоступен и в случаях, когда предмет залога в рамках кредита является и предметом предшествующего или последующего залога.

Также исключениями будут считаться и ситуации с субъектами, которым не может быть оказана господдержка, например негосударственными пенсионными и инвестиционными фондами, профучастниками рынка ценных бумаг, ломбардами, предпринимателями в сфере игорного бизнеса и т. д.

Закон вступает в силу с 1 октября 2025 г. и будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 г. До установления кабмином точных предельных сумм для микропредприятий они составят 60 млн руб., для малых предприятий – 400 млн руб., для средних предприятий – 1 млрд руб., для самозанятых – 10 млн руб.

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