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Семерка ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в ноябре

Сергей Пахомов
istock
istock

Семь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, решили сохранить действующие уровни добычи на ноябрь 2026 г. Об этом говорится в сообщении организации.

Решение приняли на виртуальной встрече 4 октября. В ней участвовали Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Страны решили оставить на ноябрь уровни требуемой добычи, установленные на сентябрь.

В результате квота России в ноябре составит 9,949 млн баррелей нефти в сутки. Для Саудовской Аравии она установлена на уровне 10,478 млн баррелей в сутки, Ирака – 4,431 млн, Кувейта – 2,676 млн, Казахстана – 1,628 млн, Алжира – 1,007 млн, Омана – 841 000 баррелей в сутки.

3 мая семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки. С сентября семерка договорилась увеличить квоты по добыче еще на 188 000 барр. в сутки. Увеличение добычи стало очередным этапом постепенной отмены добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 г.

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