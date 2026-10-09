«Победа» сообщила о задержках и отменах рейсов в Москве и Поволжье

Пассажирам рекомендовали проверять статус рейса перед выездом в аэропорт через бота авиакомпании, на сайте аэропорта вылета или по электронной почте, указанной при бронировании. Клиентам также доступен вынужденный возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратным тарифам.