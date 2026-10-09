«Победа» сообщила о задержках и отменах рейсов в Москве и Поволжье
Авиакомпания «Победа» скорректировала расписание полетов из-за продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла и Поволжья. Некоторые рейсы задержаны или отменены, сообщила пресс-служба перевозчика.
Пассажирам рекомендовали проверять статус рейса перед выездом в аэропорт через бота авиакомпании, на сайте аэропорта вылета или по электронной почте, указанной при бронировании. Клиентам также доступен вынужденный возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратным тарифам.
«Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании», – заявили в «Победе».
В ночь на 9 октября Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском». Ведомство объяснило меры необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ограничения в «Домодедово» ввели в 23:56 мск 8 октября, во «Внуково» и «Жуковском» – в 00:23 мск 9 октября.