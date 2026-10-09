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Росавиация ограничила работу трех московских аэропортов

Ксения Наумчик

В московских аэропортах «Домодедово», «Жуковский» и «Внуково» временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. О приостановлении работы «Домодедово» стало известно в 23:56 мск 8 октября. В «Жуковском» и «Внуково» ввели ограничения в 00:23 мск 9 октября.

8 октября сообщалось, что работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Для поддержки пассажиров в аэропортах задействован дополнительный персонал, службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании корректируют расписание рейсов, а справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов усилены. Для пассажиров доступны питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Температурный и санитарный режимы в аэропортах соблюдаются в установленных нормативах.

Тем же днем Росавиация уже вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов  во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском».

В ночь на 8 октября силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 399 беспилотников над российскими регионами и Черным морем.

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