Росавиация ограничила работу трех московских аэропортов

8 октября сообщалось, что работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Для поддержки пассажиров в аэропортах задействован дополнительный персонал, службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании корректируют расписание рейсов, а справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов усилены. Для пассажиров доступны питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Температурный и санитарный режимы в аэропортах соблюдаются в установленных нормативах.