Росавиация: работа гражданской авиации в Москве и области на особом контроле

В Росавиации напомнили, что при задержке рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами ФАП-82. В частности, правила предусматривают обеспечение пассажиров напитками и питанием, а при необходимости – организацию размещения в гостиницах.