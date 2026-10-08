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Главная / Бизнес /

Росавиация: работа гражданской авиации в Москве и области на особом контроле

Ксения Наумчик

Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Для поддержки пассажиров в аэропортах задействован дополнительный персонал, службы работают в усиленном режиме, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, обстановка в терминалах остается спокойной. Авиакомпании корректируют расписание рейсов, а справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов усилены.

Для пассажиров доступны питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. Температурный и санитарный режимы в аэропортах соблюдаются в установленных нормативах.

В Росавиации напомнили, что при задержке рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами ФАП-82. В частности, правила предусматривают обеспечение пассажиров напитками и питанием, а при необходимости – организацию размещения в гостиницах.

Сейчас аэропорты «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» работают в штатном режиме. «Жуковский» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за изменений параметров временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности, подчеркнули в ведомстве.

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