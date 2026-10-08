Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,666-0,66%KUZB0,026+0,39%BISVP9,9-0,9%IMOEX2 306,86-1,31%RTSI850,76-1,24%RGBI110,67-0,45%RGBITR761,32-0,4%
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу московских аэропортов

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Московские аэропорты ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Тарас Фомченков.

Ограничения действуют во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» (Раменское). Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

«Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Росавиация предупредила о возможных корректировках расписания.

8 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в результате атаки БПЛА погиб 57-летний мужчина. Еще одна женщина, по предварительным данным, пострадала.

В ночь на 8 октября силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 399 беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Ведомство включило Московский регион в число территорий, где были сбиты БПЛА.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте