Росавиация ограничила работу московских аэропортов
Московские аэропорты ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Тарас Фомченков.
Ограничения действуют во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» (Раменское). Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
«Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Росавиация предупредила о возможных корректировках расписания.
8 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в результате атаки БПЛА погиб 57-летний мужчина. Еще одна женщина, по предварительным данным, пострадала.
В ночь на 8 октября силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 399 беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Ведомство включило Московский регион в число территорий, где были сбиты БПЛА.