Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,669-0,64%USBN0,113-1,22%BISVP9,9-0,9%IMOEX2 306,46-1,32%RTSI850,59-1,25%RGBI110,67-0,45%RGBITR761,32-0,4%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Подольске мужчина погиб при атаке БПЛА

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в результате атаки БПЛА погиб 57-летний мужчина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Еще одна женщина, по предварительным данным, пострадала.

По словам губернатора, на проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись три автомобиля. Пожар полностью ликвидирован. Состояние пострадавшей 37-летней женщины уточняется, ей окажут необходимую помощь.

В расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление. Несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет, отметил Воробьев. На месте продолжают работать экстренные службы, специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения.

Двумя днями ранее Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Тогда в Подмосковье погибли два человека и еще девять пострадали. В 16 муниципалитетах региона были сбиты и подавлены 185 БПЛА, повреждения получили 47 частных домов.

В ночь на 8 октября силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 399 беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Ведомство включило Московский регион в число территорий, где были сбиты БПЛА.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её