В Подольске мужчина погиб при атаке БПЛА

Двумя днями ранее Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Тогда в Подмосковье погибли два человека и еще девять пострадали. В 16 муниципалитетах региона были сбиты и подавлены 185 БПЛА, повреждения получили 47 частных домов.