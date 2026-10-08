В Подольске мужчина погиб при атаке БПЛА
В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в результате атаки БПЛА погиб 57-летний мужчина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Еще одна женщина, по предварительным данным, пострадала.
По словам губернатора, на проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись три автомобиля. Пожар полностью ликвидирован. Состояние пострадавшей 37-летней женщины уточняется, ей окажут необходимую помощь.
В расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление. Несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет, отметил Воробьев. На месте продолжают работать экстренные службы, специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения.
Двумя днями ранее Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Тогда в Подмосковье погибли два человека и еще девять пострадали. В 16 муниципалитетах региона были сбиты и подавлены 185 БПЛА, повреждения получили 47 частных домов.
В ночь на 8 октября силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 399 беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Ведомство включило Московский регион в число территорий, где были сбиты БПЛА.