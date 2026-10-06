Что известно о массированной атаке беспилотников ВСУ на Московский регион

Ранее губернатор сообщал, что в Истре были повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома. В селе Лобаново Домодедовского округа загорелся частный дом, еще один дом был разрушен в Барыбине.