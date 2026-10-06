Что известно о массированной атаке беспилотников ВСУ на Московский регион

Что известно о массированной атаке беспилотников ВСУ на Московский регионВ Подмосковье погибли два человека, повреждены 47 частных домов
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- О масштабах атаки
- О погибших и пострадавших
- О повреждениях в Подмосковье
- О работе аэропортов
В ночь на 6 октября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева на 9:01 мск, погибли два человека, еще девять пострадали. Позднее власти сообщили о семи пострадавших в Домодедове, в том числе одном ребенке. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к утру силы ПВО уничтожили 173 беспилотника на подлете к столице. «Ведомости» собрали главное.
О масштабах атаки
С 20:30 мск 5 октября до 5:00 мск 6 октября в сторону Московского региона, по словам Собянина, летели 650 украинских беспилотников. К 5:00 мск 105 из них были уничтожены на подлете к Москве, большая часть остальных – на дальних рубежах. На фоне атаки Росавиация временно ограничивала работу всех московских аэропортов. Позднее ограничения были сняты.
Утром атака продолжилась. В 7:41 мск Собянин сообщил об уничтожении 19 беспилотников, а в 8:04 мск – еще 10. Таким образом, после ночного налета на подлете к Москве сбили еще 29 БПЛА.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев затем сообщил, что за ночь в 16 муниципалитетах области были сбиты и подавлены 185 БПЛА. В целом над российскими регионами за ночь средства ПВО уничтожили 868 беспилотников, заявило Минобороны. Ведомство включило Московский регион в число территорий, над которыми были сбиты дроны.
Позже Собянин сообщил об уничтожении еще 39 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Общее число сбитых на подлете к столице БПЛА выросло до 173. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.
О погибших и пострадавших
Погибли двое мужчин: 20-летний в Радумле Солнечногорского округа и 71-летний пенсионер в деревне Ляхово в черте городского округа Домодедово.
В Покровском мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями, в Истре в больницу доставили двух жителей Ядромина и Горок, одному из них потребовалась операция. Еще три человека обратились за медицинской помощью в деревне Ляхово Домодедовского округа и отказались от госпитализации.
Власти сообщили, что в Домодедове пострадали семь человек, включая одного ребенка. Трое были госпитализированы. В сообщении не уточнялось, входят ли эти пострадавшие в ранее названные Воробьевым девять человек по Московской области.
О повреждениях в Подмосковье
По данным Воробьева, к 9:01 мск повреждения получили 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре.
Ранее губернатор сообщал, что в Истре были повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома. В селе Лобаново Домодедовского округа загорелся частный дом, еще один дом был разрушен в Барыбине.
О работе аэропортов
На фоне атаки Росавиация ночью вводила ограничения на работу всех четырех московских аэропортов. Позднее ограничения были сняты.
Ограничения в московском авиаузле отразились на международных рейсах. Четыре самолета из Турции вернулись в аэропорты вылета из-за ограничений во «Внуково». Речь идет о рейсах из Анкары, Стамбула, Даламана и Бодрума. Еще один самолет из Стамбула приземлился в Санкт-Петербурге.