Семь человек пострадали в Домодедове после атаки БПЛА

4 октября Минобороны сообщало об уничтожении 280 беспилотников над российскими регионами в течение 12 часов. В тот день, по данным Собянина, на подлете к Москве были сбиты 14 БПЛА, а Росавиация временно ограничивала использование воздушного пространства в районах аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».