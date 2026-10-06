Семь человек пострадали в Домодедове после атаки БПЛА
Семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в Домодедово после атаки беспилотников. Трое из них госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на власти.
К 9:01 мск губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате ночной атаки на Подмосковье погибли два человека, еще девять пострадали. По его данным, повреждения получили 47 частных домов в семи муниципалитетах, включая Домодедово.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что с вечера 5 октября до 5:00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 беспилотников. По его словам, 105 из них были сбиты на подлете к столице, большая часть – на дальних рубежах.
4 октября Минобороны сообщало об уничтожении 280 беспилотников над российскими регионами в течение 12 часов. В тот день, по данным Собянина, на подлете к Москве были сбиты 14 БПЛА, а Росавиация временно ограничивала использование воздушного пространства в районах аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».