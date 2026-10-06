На подлете к Москве сбили еще 29 беспилотников
Средства ПВО уничтожили еще 29 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города заявил о сбитии 19 дронов в 7:41 мск, в 8:04 мск он сообщил об уничтожении еще десяти БПЛА.
Ночью 6 октября на столицу летели 650 украинских БПЛА, заявил мэр. По его словам, большая часть беспилотных устройств была уничтожена на дальних рубежах.
При ночной атаке беспилотников на Подмосковье погиб 20-летний молодой человек, еще шестеро были ранены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.