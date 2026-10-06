Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI862,48+0,25%RGBI111,39+0,15%CNY Бирж.00%IMOEX2 325,3+0,25%RGBITR765,57+0,18%
Главная / Политика /

На подлете к Москве сбили еще 29 беспилотников

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средства ПВО уничтожили еще 29 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города заявил о сбитии 19 дронов в 7:41 мск, в 8:04 мск он сообщил об уничтожении еще десяти БПЛА.

Ночью 6 октября на столицу летели 650 украинских БПЛА, заявил мэр. По его словам, большая часть беспилотных устройств была уничтожена на дальних рубежах.

При ночной атаке беспилотников на Подмосковье погиб 20-летний молодой человек, еще шестеро были ранены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь