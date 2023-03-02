Эксперты оценили шансы найти работу для топ-менеджеров

При этом наибольший интерес в 2022 г. испытывали к вакансиям топ-менеджеры в сферах проектной деятельности, CEO, инвестиций и M&A, развития бизнеса, PR и коммуникаций, права и юридической деятельности, инноваций и цифровой трансформации. Еще несколько лет назад запрос рынка на топ-менеджеров в сфере инноваций был очень высоким – сейчас же спроса практически нет, а интерес к вакансиям сохраняется скорее по инерции, отмечает Алфимова. По ее словам, проектная деятельность ввиду конкретных сроков, ресурсов и задач выглядит для топ-менеджеров привлекательной в ситуации общей неопределённости. Кроме этого, многим управленцам сегодня важно «становиться частью глобальных бизнес-задач и процессов» – этим объясняется их интерес к позициям, которые «занимаются развитием и выводом на рынок отечественных продуктов, стратегическим планированием бизнеса».