Эксперты оценили шансы найти работу для топ-менеджеров

Эксперты оценили шансы найти работу для топ-менеджеровЛегче всего в 2023 году будет устроиться в сфере финансов, HR и маркетинга
Маркетинговая платформа Roistat и «Лаборатория карьеры» Алены Владимирской выяснили, какие управленцы больше всего беспокоились о своей карьере в 2022 г. и какие вакансии им наиболее интересны в 2023 г. Авторы проанализировали поведение 140 000 пользователей, зарегистрированных на сервисе поиска работы Facancy.ru. Согласно методологии исследования, большие шансы на новую работу обусловлены двумя факторами: высоким или средним уровнем тревожности о карьере в 2022 г. наряду с низким интересом к вакансиям со стороны соискателей. Под тревожностью в исследовании понимается то, как часто пользователи «Лаборатории карьеры» взаимодействовали с вакансиями в своей и в других профессиональных сферах (ищут по ключевым словам, просматривают, кликают).
В результате сопоставления этих двух показателей аналитики Roistat и «Лаборатории карьеры» пришли к выводу, что самые высокие шансы найти работу в 2023 г. на позициях топ-менеджеров у руководителей в сфере HR (уровень тревожности о карьере в 2022 г. превышает норму в 1,6 раза, а интерес к вакансиям с функцией HRD по итогам года остался в 1,3 раза ниже нормы), финансов (тревожность в 1,6 раза превышает норму, интерес к вакансиям с финансовыми функциями ниже нормы в 1,1 раза), у управленцев с операционными функциями (тревожность в 1,6 раза выше нормы, средний интерес к вакансиям ниже – в 1,2 раза), в сфере стратегического маркетинга (тревожность в 1,2 раза выше, интерес к вакансиям ниже в 1,1 раза).
Низкий интерес к вакансиям вместе с высокой тревожностью значительно повышают шансы других соискателей, считают аналитики. «Повышенная тревожность управленцев той или иной функции делает сферу очень подвижной. При этом мы видим, что интерес к вакансиям с функцией HR, например, снижен, то есть специалисты редко к ней обращаются», – сообщила «Ведомостям» управляющий партнёр «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова.
Резких скачков беспокойства у топ-менеджеров с задачами по стратегическому маркетингу в течение 2022 г. не было – многие управленцы сумели быстро среагировать на изменения digital-рынка и последовательно выстраивали работу, но беспокойство о карьере у них всё-таки заметно выросло в сравнении с предыдущим годом, отмечает маркетинговый аналитик Roistat Виталий Горюнов.
Бизнес стал строже и требовательнее к маркетинговым командам – это однозначно усилило переживания специалистов и менеджеров, считает эксперт. После ухода зарубежных рекламных платформ для владельцев компаний особенно важным стало умение управленца не просто выстроить краткосрочную стратегию маркетингового продвижения и работу команды, а быстро тестировать новые гипотезы, оптимизировать бюджет, масштабировать успех, говорит Горюнов. «Те, кто справляется с этими задачами, будут и дальше востребованы на рынке», – уверен он.
Средние шансы найти новую работу имеют управленцы CEO, топ-менеджеры в сферах инвестиций и M&A, продуктов, цифровой трансформации, коммерции и продаж, закупок, клиентского сервиса, Data и аналитики, IT, логистики, производства, бухгалтерии, креатива и дизайна, обслуживания офиса. Самые низкие шансы имеют управленцы с функциями в сферах развития бизнеса и стратегических партнёрств, PR и коммуникаций, юридической деятельности, отмечается в исследовании.
При этом наибольший интерес в 2022 г. испытывали к вакансиям топ-менеджеры в сферах проектной деятельности, CEO, инвестиций и M&A, развития бизнеса, PR и коммуникаций, права и юридической деятельности, инноваций и цифровой трансформации. Еще несколько лет назад запрос рынка на топ-менеджеров в сфере инноваций был очень высоким – сейчас же спроса практически нет, а интерес к вакансиям сохраняется скорее по инерции, отмечает Алфимова. По ее словам, проектная деятельность ввиду конкретных сроков, ресурсов и задач выглядит для топ-менеджеров привлекательной в ситуации общей неопределённости. Кроме этого, многим управленцам сегодня важно «становиться частью глобальных бизнес-задач и процессов» – этим объясняется их интерес к позициям, которые «занимаются развитием и выводом на рынок отечественных продуктов, стратегическим планированием бизнеса».
Тревожность и интерес к вакансиям являются лишь одним из факторов, которые влияют на шансы найти работу в той или иной области, говорит директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов. Он предполагает, что эти факторы не являются определяющими, а скорее являются «косвенным отражением других, глубинных тенденций, которые происходят в экономике в целом и в отдельных секторах».
«Помимо собственной тревожности пользователей, изменение такого взаимодействия (пользователей с вакансиями) может быть связано с общим новостным фоном, появлением или сокращением количества вакансий, изменением популярности самого сайта с вакансиями и другими факторами», – считает Салихов. По его мнению, для того чтобы оценить, как тревожность и интерес к вакансиям влияют на вероятность и скорость поиска новой работы, необходимо понимать фактические смены работы и эмпирически подтвердить гипотезу о том, что эти метрики действительно влияют на шансы найти работу.
«Думаю, что в 2022 г. для рынка труда топ-менеджеров определяющими были факторы, связанные с предложением вакансий (закрытие офисов западных компаний, расширение локальных игроков, изменение конкурентной структуры отдельных рынков и проч.), нежели спрос на такие вакансии со стороны самих топ-менеджеров», – уверен Салихов.