Карьера

Самир Брихо стал председателем совета директоров «Еврохима»

Ведомости

Самир Брихо назначен председателем совета директоров EuroChem Group AG, сообщает пресс-служба компании. Ранее этот пост занимал Александр Ландиа.

Самир закончил Королевский технологический институт в Стокгольме. C 1983 по 2000 г. занимал старшие руководящие должности в компаниях Asea и ABB Power Generation. Работал генеральным директором Alstom Kraftwerke в Германии. Затем десять лет возглавлял инжиниринговую и консалтинговую компанию Amec Foster Wheeler. Входит в совет директоров EuroChem Group с 2018 г.

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