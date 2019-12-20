Самир Брихо стал председателем совета директоров «Еврохима»

Самир закончил Королевский технологический институт в Стокгольме. C 1983 по 2000 г. занимал старшие руководящие должности в компаниях Asea и ABB Power Generation. Работал генеральным директором Alstom Kraftwerke в Германии. Затем десять лет возглавлял инжиниринговую и консалтинговую компанию Amec Foster Wheeler. Входит в совет директоров EuroChem Group с 2018 г.