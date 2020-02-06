Артем Яманов и Александр Емешев покидают «Тинькофф»

Александр Емешев закончил Высшую школу экономики со специализацией «проектирование и внедрение бизнес-процессов и информационных систем». Он отвечал за создание новых продуктов в «Тинькофф банке» с 2014 г. До этого возглавлял исследовательское подразделение в банке «Русский стандарт», а также работал исполнительным директором и главой департамента по работе с клиентами в Kaspi Bank в Казахстане.