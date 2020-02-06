Артем Яманов и Александр Емешев покидают «Тинькофф»
Вице-президент по развитию бизнеса Артем Яманов и вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев покидают TCS Group Holding, говорится в сообщении группы. Теперь они сосредоточатся на развитии новой финтехкомпании для частных клиентов в Европе. TCS станет ее основным seed-инвестором и контролирующим акционером.
Артем Яманов учился в Московском физико-техническом институте. Работал в «Тинькофф» с момента основания банка в 2006 г. До прихода в компанию занимал различные посты в банке «Русский стандарт» и в Райффайзенбанке, где отвечал за операции по кредитным картам в России.
Александр Емешев закончил Высшую школу экономики со специализацией «проектирование и внедрение бизнес-процессов и информационных систем». Он отвечал за создание новых продуктов в «Тинькофф банке» с 2014 г. До этого возглавлял исследовательское подразделение в банке «Русский стандарт», а также работал исполнительным директором и главой департамента по работе с клиентами в Kaspi Bank в Казахстане.