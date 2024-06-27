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Главой совета директоров владельца «Яндекса» стала адвокат Светлана Ячевская

Ведомости

Совет директоров МКПАО «Яндекс» единогласно избрал своим председателем юриста и члена попечительского совета Европейского университета Светлану Ячевскую. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ячевская с отличием окончила Международный независимый эколого-политологический университет по специальности «юриспруденция» и Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансовый менеджмент», является кандидатом юридических наук. Осуществляла адвокатскую деятельность, работала в 2003 – 2004 гг. в министерстве имущественных отношений России, в 2004-2008 гг. – в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. С 2008 по 2017 гг. возглавляла правовой департамент министерства финансов. С 2017 по 2022 гг. была заместителем председателя Внешэкономбанка и членом правления.

17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум.Первый». 5 июня МКПАО «Яндекс» объявила состав совета директоров, помимо Ячевской в него вошли еще восемь человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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