Главой совета директоров владельца «Яндекса» стала адвокат Светлана Ячевская

Ячевская с отличием окончила Международный независимый эколого-политологический университет по специальности «юриспруденция» и Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансовый менеджмент», является кандидатом юридических наук. Осуществляла адвокатскую деятельность, работала в 2003 – 2004 гг. в министерстве имущественных отношений России, в 2004-2008 гг. – в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. С 2008 по 2017 гг. возглавляла правовой департамент министерства финансов. С 2017 по 2022 гг. была заместителем председателя Внешэкономбанка и членом правления.