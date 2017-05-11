Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: ЕБРР заменят ВЭБом

Россия предрекает проблемы ЕБРР

Банк не разморозил инвестиции в России, и заменить его попробует ВЭБ
  • Маргарита Папченкова,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости
Россия (на фото – министр экономического развития Максим Орешкин) отворачивается от ЕБРР
Россия (на фото – министр экономического развития Максим Орешкин) отворачивается от ЕБРР
Антон Луканин / ТАСС

Не рассматривать новые проекты в России Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил еще в июле 2014 г. из-за санкций в отношении страны. Россия попыталась это оспорить на очередном заседании совета управляющих ЕБРР в среду – по ее мнению, решение о заморозке противоречит соглашению о создании банка, а разрыв с Россией лишает его прибыли. Но подавляющее большинство членов совета с этим не согласилось – такое заявление президента банка Сумы Чакрабарти передал «Интерфакс». Но речь не идет о полном разрыве отношений, банк продолжает финансировать действующие проекты. ЕБРР создан 61 страной и двумя международными организациями, доля России в капитале банка – 5%, и на нее до введения ограничений приходилась примерно треть всех операций банка. До введения санкций против России ЕБРР активно интересовался проектами в нашей стране: за первое полугодие 2014 г. инвестиции превысили 680 млн евро, на них приходилось 19% всех вложений банка, но с конца 2014 г. портфель банка в России сократился почти вдвое.

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