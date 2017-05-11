Россия предрекает проблемы ЕБРР

Не рассматривать новые проекты в России Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил еще в июле 2014 г. из-за санкций в отношении страны. Россия попыталась это оспорить на очередном заседании совета управляющих ЕБРР в среду – по ее мнению, решение о заморозке противоречит соглашению о создании банка, а разрыв с Россией лишает его прибыли. Но подавляющее большинство членов совета с этим не согласилось – такое заявление президента банка Сумы Чакрабарти передал «Интерфакс». Но речь не идет о полном разрыве отношений, банк продолжает финансировать действующие проекты. ЕБРР создан 61 страной и двумя международными организациями, доля России в капитале банка – 5%, и на нее до введения ограничений приходилась примерно треть всех операций банка. До введения санкций против России ЕБРР активно интересовался проектами в нашей стране: за первое полугодие 2014 г. инвестиции превысили 680 млн евро, на них приходилось 19% всех вложений банка, но с конца 2014 г. портфель банка в России сократился почти вдвое.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров