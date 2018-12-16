Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: Лучшее место для бизнеса

Компании в российских офшорах могут получить очередные преимущества

Власти готовы сделать так, чтобы они даже не заметили переезда
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«Ведомости» ознакомились с подготовленными Минэкономразвития поправками в закон о специальных административных районах (САР) – российских офшорах на о. Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининграде. Подлинность их копии подтвердил федеральный чиновник. Проект переезда компаний – эксперимент с массой проблем, признавал в сентябре замминистра финансов Илья Трунин, обещая учитывать интересы бизнеса. Спустя четыре месяца после принятия этого закона власти уже готовы менять условия эксперимента.

САРы были созданы, чтобы поддержать попавший в санкционные списки российский бизнес. Стать их резидентами смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Им обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации об их бенефициарах смогут только управляющая САРом компания, контролирующие органы и суды. Публичной компании не придется платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов, а если переехавшая компания сама выплачивает дивиденды, то ее бенефициар заплатит 5%.

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