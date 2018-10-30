Компании присматриваются к российским офшорам
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Закон о специальных административных районах (САР) на о. Русский (в Приморье) и о. Октябрьский (в Калининграде) оставил много вопросов. Проект переезда компаний – эксперимент с массой проблем, признавал в сентябре замминистра финансов Илья Трунин. Во вторник ситуацию раскритиковал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев (цитата по ТАСС): «Никто ни в чем в САР не разобрался».
Пока САР воспользовалась одна компания – «Финвижн холдингс» (основной акционер банка «Восточный», бенефициар – Артем Аветисян), она переехала с о. Кипр на о. Русский в санаторий-профилакторий «Белый лебедь» (данные ЕГРЮЛ). На острове нет офисных помещений, рассказывает топ-менеджер международной компании. Это единственная трудность, с которой столкнулась компания, инфраструктура пока не развита, передал Аветисян через представителя, сам перевод занял всего пять дней, хотя обычно в международной практике – шесть месяцев.
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