Компании присматриваются к российским офшорам

Но вопросов к работе новых территорий еще слишком много

Статья опубликована в № 4686 от 31.10.2018 под заголовком: Один на двух островах

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Бизнес пока присматривается к созданным недавно российским офшорам Виталий Аньков / РИА Новости

Закон о специальных административных районах (САР) на о. Русский (в Приморье) и о. Октябрьский (в Калининграде) оставил много вопросов. Проект переезда компаний – эксперимент с массой проблем, признавал в сентябре замминистра финансов Илья Трунин. Во вторник ситуацию раскритиковал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев (цитата по ТАСС): «Никто ни в чем в САР не разобрался».

Пока САР воспользовалась одна компания – «Финвижн холдингс» (основной акционер банка «Восточный», бенефициар – Артем Аветисян), она переехала с о. Кипр на о. Русский в санаторий-профилакторий «Белый лебедь» (данные ЕГРЮЛ). На острове нет офисных помещений, рассказывает топ-менеджер международной компании. Это единственная трудность, с которой столкнулась компания, инфраструктура пока не развита, передал Аветисян через представителя, сам перевод занял всего пять дней, хотя обычно в международной практике – шесть месяцев.