Российский офшор создан в несуществующем месте

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Футбольный стадион «Калининград» – самый известный объект Октябрьского острова Петр Ковалев / ТАСС

Прошло больше месяца с тех пор, как президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов (САР) – офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. Первыми переехать на Октябрьский решили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En+ – компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план по переезду с островов Джерси и Кипр соответственно. Но оказалось, что острова Октябрьский в Калининграде нет.

Сам проект переезда компаний – «эксперимент с массой проблем при реализации», посетовал в пятницу замминистра финансов Илья Трунин: «Чтоб было понятно, я сегодня с утра встречался с калининградскими коллегами. У них проблема <...> базового уровня. В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует».