Российский офшор создан в несуществующем месте
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Прошло больше месяца с тех пор, как президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов (САР) – офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. Первыми переехать на Октябрьский решили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En+ – компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план по переезду с островов Джерси и Кипр соответственно. Но оказалось, что острова Октябрьский в Калининграде нет.
Сам проект переезда компаний – «эксперимент с массой проблем при реализации», посетовал в пятницу замминистра финансов Илья Трунин: «Чтоб было понятно, я сегодня с утра встречался с калининградскими коллегами. У них проблема <...> базового уровня. В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует».
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