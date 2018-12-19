Пенсионная реформа

Анастасия Арашкевичуте / для Ведомостей

Необходимость повышения пенсионного возраста была очевидна давно. Но решение неприятного вопроса власти откладывали «на потом» так долго, что в итоге приняли стремительно: за полгода до начала повышения и почти сразу после переизбрания Владимира Путина, который в ходе предвыборной кампании об этом не предупреждал. Реакция населения была настолько резкой, что властям пришлось пойти на уступки. О смягчении параметров реформы, как и полагается по излюбленному в Кремле сценарию, объявил Путин – он как бы исправлял недоработки правительства. Например, пенсионный возраст для женщин был повышен с 55 лет не до 63-х, а все же до 60 лет; те, кто по старым правилам должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., смогут сделать это на полгода раньше нового пенсионного возраста; за увольнение людей предпенсионного возраста введена уголовная ответственность.

На этом фоне повышение НДС на два процентных пункта прошло почти незамеченным – и мало кто понял, что расплачиваться за предвыборные обещания президента уже с января придется еще и в магазинах.

Взамен обществу обещано ускорение экономики, масштабные нацпроекты и прибавка к пенсии (с 2019 г. – аж на 1000 руб.).

Напуганные результатами губернаторских выборов, на которых избиратели впервые за много лет сразу в нескольких регионах отказались голосовать на кандидатов «Единой России», власти продолжали откладывать все неприятное «на потом», покупая лояльность электората доступными способами. Например, вручную принуждая нефтяников и заправщиков заморозить рост цен на бензин до марта. Но при этом не отказываясь ни от льгот для тех же нефтяников, ни от повышения акцизов на топливо, платить за которое все равно придется населению.